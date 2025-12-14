Pärnu ei loovutanud Võrule geimigi, Tartu kaotas leedulastele

Kui kaks esimest geimi möödusid Pärnu domineerimisel, siis suuremat osa kolmandast geimist juhtis tegelikult Võru. 9:14 taha jäänud Pärnu mängis aga geimi teist poolt paremini.

Daniel Ramirez Pita tõi võitjate kasuks 14 (+7) ja Tristan Täht 12 punkti (+7). Võru parim Kyle Wilson panustas üheksa punktiga (+3).

Pärnu rünnak oli 44 ja vastuvõtt 60 protsenti, blokist saadi 11 ja servilt viis punkti. Võru vastavad näitajad olid 38 ja 44 protsenti, viis ja kaks punkti.

Teises pühapäeval peetud mängus kaotas Tartu Bigbank kodus Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonnale 1:3 (23:25, 25:14, 26:28, 20:25).

Nädalavahetuse lõpuks juhib Pärnu tabelit 25 punktiga, aga Tartu jääb vaid paari punktiga maha. Kolmas on 19 punktiga Võru Barrus.