Serviti sai Balti liigas suure võidu

Käsipall
Kermo Saksing
Kermo Saksing Autor/allikas: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Käsipall

Käsipalli Balti liigas teenis pühapäeval Eesti klubidest võidu Põlva Serviti, kes oli kodus parem Läti klubist ASK/MSG 40:27 (19:12).

Tabelisse kolmanda võidu järjest teeninud Serviti kasuks vsikas Kermo Saksing üheksa ja Jürgen Rooba kaheksa väravat.

Viljandi kaotas kodus Dobele Tenaxile 30:33 (14:14) ja Mistra samuti kodus Klaipeda Dragunasele 32:34 (14:18).

Neljandas pühapäeval peetud mängus oli Soome klubi Riihimäki Cocks parem Kaunase Granitas-Karysest 29:28 (11:13).

Üheksa vooru järel jätkab liiga liidrina 16 punkti kogunud Dragunas, kellele järgnevad Mistra (14) ja Serviti (13).

Toimetaja: Siim Boikov

