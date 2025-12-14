Serviti sai Balti liigas suure võidu
Käsipalli Balti liigas teenis pühapäeval Eesti klubidest võidu Põlva Serviti, kes oli kodus parem Läti klubist ASK/MSG 40:27 (19:12).
Tabelisse kolmanda võidu järjest teeninud Serviti kasuks vsikas Kermo Saksing üheksa ja Jürgen Rooba kaheksa väravat.
Viljandi kaotas kodus Dobele Tenaxile 30:33 (14:14) ja Mistra samuti kodus Klaipeda Dragunasele 32:34 (14:18).
Neljandas pühapäeval peetud mängus oli Soome klubi Riihimäki Cocks parem Kaunase Granitas-Karysest 29:28 (11:13).
Üheksa vooru järel jätkab liiga liidrina 16 punkti kogunud Dragunas, kellele järgnevad Mistra (14) ja Serviti (13).
Toimetaja: Siim Boikov