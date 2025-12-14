Serviti sai Balti liigas suure võidu

Üheksa vooru järel jätkab liiga liidrina 16 punkti kogunud Dragunas, kellele järgnevad Mistra (14) ja Serviti (13).

Neljandas pühapäeval peetud mängus oli Soome klubi Riihimäki Cocks parem Kaunase Granitas-Karysest 29:28 (11:13).

Viljandi kaotas kodus Dobele Tenaxile 30:33 (14:14) ja Mistra samuti kodus Klaipeda Dragunasele 32:34 (14:18).

Tabelisse kolmanda võidu järjest teeninud Serviti kasuks vsikas Kermo Saksing üheksa ja Jürgen Rooba kaheksa väravat.

Käsipalli Balti liigas teenis pühapäeval Eesti klubidest võidu Põlva Serviti, kes oli kodus parem Läti klubist ASK/MSG 40:27 (19:12).

