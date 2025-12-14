X!

Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: UCAM Murcia CB
Korvpall

Hispaania korvpalli kõrgliigas läksid pühapäeval vastamisi kahe eestlase koduklubid, kui Sander Raieste ja Murcia alistasid kodupubliku ees Henri Drelli ja Badalona Joventuti.

Murcias toimunud kohtumine algas võõrustaja juhtimisel, aga Badalona lõpetas avaveerandi 9:2 spurdiga ja läks teise veerandi alguses ka kümnega juhtima. Murcia ei lubanud külalisi aga liialt kaugele ning poolajapausile mindi Badalona 38:32 eduseisul. Kolmandal veerandil kustutas võõrustaja lõpuks Badalona edu ning otsustava veerandi alguseks oli tablool kodumeeskonna kolmepunktiline edu.

Murcia tabas neljanda veerandi algul kolm kolmest ning püsis üheksa punktiga peal, kuid Badalona lihvis viis ja pool minutit enne lõpusireeni vahe kolmele punktile ja jõudis 46 sekundit enne mängu lõppu ka ühe punkti kaugusele.

Võõrustajal õnnestus otsustavatel hetkedel siiski eduseisust kinni hoida ning 80:77 (19:25, 13:13, 25:16, 23:23) võit vormistada.

Raieste pääses platsile peal 19 minutiks ning kogus selle ajaga kaks punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/1) ja kuus lauapalli, aga patustas ka kahe pallikaotusega ning läks viie veaga välja. Drell mängis 12 minutit ja viskas neli punkti (kahesed 2/4, sealhulgas mängu viimased punktid. Lisaks haaras ääremängija kaks lauapalli.

Üleplatsimees oli Murcia kanadalasest tagamees Dylan Ennis, kes viskas 22 punkti ja jagas kuus resultatiivset söötu. Badalona liider oli keskmängija Ante Tomic, kelle arvele kogunes 20 punkti ja seitse lauda.

Murcia on tänavu koduses kõrgliigas võitnud kaheksa kohtumist ja kaotanud kaks, liigatabelis jätkatakse teisel real. Seitsme võidu ja kolme kaotusega Badalona on viiendal kohal.

Murcia ja Badalona kohtuvad Hispaania kõrgliigas veel 4. aprillil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

15:47

Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

11:29

Spurs peatas karikavõistlustel Thunderi ja kohtub finaalis Knicksiga

08:05

Naiste karikavõitjaks krooniti finaalis tartlannad alistanud Rapla

13.12

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

13.12

Kalev/Cramo kaotas teise lisaaja järel, Tartu Ülikool säilitas võiduseeria

13.12

Suurorg ja Kullamäe aitasid koduklubi võidule

13.12

Belgrad värvus mustaks

13.12

Curry naasis vigastuspausilt 39 punktiga, aga võidu võttis Timberwolves

13.12

Legia pidi taas kaotusega leppima

12.12

Keila kaotas Ventspilsis

12.12

Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

12.12

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

11.12

NBA rekordit korranud Thunder pääses karikaturniiril poolfinaali

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

videod

sport.err.ee uudised

17:38

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

17:11

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

16:10

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

15:47

Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

14:51

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14:51

Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees Uuendatud

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13:59

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

13:34

Aasta parimateks maadlejateks valiti Karelson ja Vesso

12:57

Alev tegi hooaja parima sõidu, Norra mehed võtsid viisikvõidu

12:01

Albaania liigas esmakordselt põhisse pääsenud Jürgens teenis penalti

11:29

Spurs peatas karikavõistlustel Thunderi ja kohtub finaalis Knicksiga

10:53

Eesti käsipalliklubid alustasid kodust nädalavahetust võidukalt

10:19

Grabe ja Mägi mängivad taaskord Eesti meistrivõistluste finaalis

loetumad

08:53

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13.12

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

13.12

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

13.12

Kalev/Cramo kaotas teise lisaaja järel, Tartu Ülikool säilitas võiduseeria

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo