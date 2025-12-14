Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

Hispaania korvpalli kõrgliigas läksid pühapäeval vastamisi kahe eestlase koduklubid, kui Sander Raieste ja Murcia alistasid kodupubliku ees Henri Drelli ja Badalona Joventuti.

Murcias toimunud kohtumine algas võõrustaja juhtimisel, aga Badalona lõpetas avaveerandi 9:2 spurdiga ja läks teise veerandi alguses ka kümnega juhtima. Murcia ei lubanud külalisi aga liialt kaugele ning poolajapausile mindi Badalona 38:32 eduseisul. Kolmandal veerandil kustutas võõrustaja lõpuks Badalona edu ning otsustava veerandi alguseks oli tablool kodumeeskonna kolmepunktiline edu.

Murcia tabas neljanda veerandi algul kolm kolmest ning püsis üheksa punktiga peal, kuid Badalona lihvis viis ja pool minutit enne lõpusireeni vahe kolmele punktile ja jõudis 46 sekundit enne mängu lõppu ka ühe punkti kaugusele.

Võõrustajal õnnestus otsustavatel hetkedel siiski eduseisust kinni hoida ning 80:77 (19:25, 13:13, 25:16, 23:23) võit vormistada.

Raieste pääses platsile peal 19 minutiks ning kogus selle ajaga kaks punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/1) ja kuus lauapalli, aga patustas ka kahe pallikaotusega ning läks viie veaga välja. Drell mängis 12 minutit ja viskas neli punkti (kahesed 2/4, sealhulgas mängu viimased punktid. Lisaks haaras ääremängija kaks lauapalli.

Üleplatsimees oli Murcia kanadalasest tagamees Dylan Ennis, kes viskas 22 punkti ja jagas kuus resultatiivset söötu. Badalona liider oli keskmängija Ante Tomic, kelle arvele kogunes 20 punkti ja seitse lauda.

Murcia on tänavu koduses kõrgliigas võitnud kaheksa kohtumist ja kaotanud kaks, liigatabelis jätkatakse teisel real. Seitsme võidu ja kolme kaotusega Badalona on viiendal kohal.

Murcia ja Badalona kohtuvad Hispaania kõrgliigas veel 4. aprillil.