Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse

Mäesuusatamine
Tormis Laine
Tormis Laine Autor/allikas: SCANPIX/AP
Mäesuusatamine

Mäesuusataja Tormis Laine osales pühapäeval Prantsusmaal Val D'Isere's toimuval MK-etapil, aga ei saanud esimesel laskumisel tulemust kirja.

25-aastane Laine läbis kaks vaheajapunkti, kuid poleks selle tempoga igal juhul teisele laskumisele pääsenud. Pärast teist punkti jättis ta sõidu katki ning jäi tulemuseta.

Eestlane on sel MK-hooajal kahel korral lõpetanud punktikohal, aga pole ülejäänud neljal etapil teisele laskumisele pääsenud.

Kiireim oli šveitslane Loic Meillard, kes sai ajaks 47,49. Talle järgnesid norralased Timon Haugan (47,54), Atle Lie McGrath (47,63) ja Henrik Kristoffersen (47,92), viiendaks jäi eelmisel aastal Norra lipu Brasiilia lipu vastu vahetanud Lucas Pinheiro Braathen (48,00).

Teine laskumine toimub pühapäeva pärastlõunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

