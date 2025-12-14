X!

Albaania liigas esmakordselt põhisse pääsenud Jürgens teenis penalti

Novembris Durresi Teutaga liitunud ja seni kolm korda vahetusest sekkunud jalgpallur Oliver Jürgens pääses Albaania kõrgliigas esmakordselt põhikoosseisu ja teenis penalti.

Teuta jäi tabeli punase laterna KF Tirana vastu juba neljandal minutil kaotusseisu, aga Mario Beshiraj viigistas 31. minutil penaltist, mille teenis Eesti ründaja, kes viskas end kergelt trahvikastis pikali, vahendab Soccernet.ee.

Kohtumine jäigi 1:1 viiki, Jürgens vahetati välja 67. minutil. Teuta paikneb viiendal tabelireal.

Varbavigastuspausil viibiv Mattias Käit puudus koosseisust, kui tema koduklubi Thun kaotas Šveitsi kõrgliigas oma lähimale jälitajale St. Gallenile 0:2. Thun hoiab endiselt liidrikohta, aga St. Gallen vähendas vahe poole väiksemaks ehk kolmepunktiliseks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

VAATA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Hochfilzeni teatesõidus? Uuendatud

