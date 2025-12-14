TÄNA OTSE | Kas Külm ja Ermits parandavad jälitussõidus kohta?

Austrias Hochfilzenis toimuv laskesuusatamise MK-etapp saab pühapäeval lõpu naiste 10 km jälitussõiduga, kus asuvad võistlustulle ka Susan Külm ja Regina Ermits. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Ivar Lepik.

Pühapäevases jälitussõidus asub rajale kaks eestlannat: karjääri parima sprindisõidu teinud Külm kannab stardinumbrit 13 ning Regina Ermits sõidab numbriga 24.

29-aastase Külma stardikoht annab talle hea võimaluse ka jälitussõidus karjääri parima tulemuse pälvida, mullu Nove Mestos toimunud MM-il lõpetas ta 27. kohaga, MK-etapil on ta saavutanud 40. koha. "13 on mu õnnenumber!" naeris Külm pärast reedest sprinti. "Sõidust nii palju, et mul jäi veel varu. Maadlen siiamaani jalakrampidega. Ei ole leidnud lahendust veel. Tean, et minu sees on veel, mida panna, et kõrgemale tõusta."

Ermitsa karjääri parim jälitussõit jääb eelmise aasta märtsi, kui ta Soldier Hollow's 19. koha pälvis. Nove Mesto MM-il lõpetas ta 24. kohaga.

Tänavuse MK-hooaja esimese jälitussõidu võitis austerlanna Lisa Theresa Hauser, kes edestas Östersundi sprindis esikoha saanud soomlannat Suvi Minkkinneni. Toona pääses pjedestaalile ka rootslanna Anna Magnusson. Mullu võidutses jälitussõitude arvestuses prantslanna Lou Jeanmonnot, kes võitis seitsmest sõidust neli.