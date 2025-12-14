X!

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

Kelly Sildaru 2019. aasta X-mängudel
Kelly Sildaru 2019. aasta X-mängudel Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teatas ühismeedias, et sai kahel alal kutse jaanuaris Aspenis toimuvatele X-mängudele.

23-aastane Sildaru naasis sel nädalavahetusel Hiinas Secret Gardenis toimunud MK-etapil enam kui aasta pikkuse pausi järel võistlustulle ning pälvis rennisõidu finaalis kaheksanda koha.

Pühapäeval tegi ta ühismeediasse postituse, kus jagas, et on kutsutud jaanuaris USA-s Aspenis toimuvatele X-mängudele võistlema nii pargisõidus kui rennisõidus.

Sildaru kuulub X-mängude ajaloo edukamate võistlejate sekka, kokku on ta pälvinud kümme medalit ning hoiab sellega teismeliste rekordit, edestades legendaarset lumelaudurit Shaun White'i ja rulasõitjat Nyjah Hustonit. Eestlanna teenis oma esimese kulla pargisõidus juba 13-aastaselt ning on sel alal võidutsenud neljal korral. Lisaks kuulub tema auhinnakappi kaks rennisõidu kuldmedalit, 2020. aastal teenis ta 17-aastaselt kuldse duubli. Viimati võistles ta X-mängudel 2022. aastal, mil teenis ühtlasi rennisõidus kulla.

2026. aasta X-mängud toimuvad 23.-25. jaanuarini.

