VAATA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Hochfilzeni teatesõidus?

Pühapäeval saab lõpu Austrias Hochfilzenis toimuv laskesuusatamise MK-etapp, esimesena lähevad rajale meeste teatenelikud. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.45, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Ivar Lepik.

Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin pälvisid Östersundis toimunud hooaja esimeses teatesõidus 11. koha ning stardivad pühapäeval neljandast reast.

Östersundis peetud hooaja avasõidus võidutsesid Norra mehed, kes sõidavad pühapäeval koosseisus Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lägreid ja Vetle Sjaastad Christiansen. Esimesest reast saavad lähte veel Prantsusmaa ja Rootsi.

Mullu võitsid prantslased kuuest teatesõidust viis, kuid MM-kulla võitis ikkagi Norra.

Toimetaja: ERR Sport

