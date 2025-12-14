Naiste karikavõitjaks krooniti finaalis tartlannad alistanud Rapla

Tartu Ülikool asus kohtumist varakult juhtima, aga Rapla haaras seejärel ohjad ning asus teisel veerandil lausa 20 punktiga juhtima. Tartlannad lihvisid vahe kolmandal veerandil kolmele punktile, aga raplakad lõpetasid kindlalt ning pälvisid karikafinaalis kindla 83:64 (20:12, 18:18, 26:25, 19:9) võidu.

Kuigi tartlannad võitsid lauavõitluse 52:45, sai nende peamiseks murekohaks suur pallikaotuste arv (36:19). Rapla/PSP Capital sooritas mängu lõpuks lausa 19 vaheltlõiget, vahendab Basket.ee.

Mängu parimaks valitud Kerli Haas hiilgas võitjate poolel 21 punkti, 18 lauapalli ja nelja vaheltlõikega, Liseth Vain kogus 18 silma ja pani kaks blokki ning Eliise Pajumetsa kontole kogunes 14 punkti ja kolm vaheltlõiget.

Tartu Ülikool/CHK poolel oli resultatiivseim Maria Vasar, kes sai kirja 24 punkti, 4 lauapalli ja 3 vaheltlõiget, Anna Maria Tamberg kogus 14 silma, 6 lauapalli, 5 korvisöötu ja 4 vaheltlõiget ning Ester Liira hankis 3 punkti kõrvale koguni 15 lauapalli.

Mõned tunnid varem peetud pronksikohtumise võitis Audentese SG/Swedbank, kes oli 71:53 (18:22, 18:15, 14:6, 21:10) üle Keila Coolbetist. Esimene poolaeg oli võrdne ning 20 minuti järel oli Keila naiskond ees 37:36. Teisel poolajal suutis Audentes aga oma kaitse lukku keerata ning lasi vastastel visata vaid 16 silma.

Audentese SG resultatiivseim oli 18 punkti ja üheksa lauapalli kogunud Emma Charlotte Luks, Bia Aller panustas 17 silma, viie lauapalli ja nelja vaheltlõikega, Nora-Liis Veisberg viskas 15 punkti ning Riinu Suursaar kogus kümme silma. Keila Coolbeti resultatiivseimaks tõusis 20 punkti, neli lauapalli ja kaks vaheltlõiget kirja saanud Hanna Maria Sibul, Tatjana Drozdova lisas 16 silma.