Metsa koduklubi mängis pikalt vähemuses, aga lõpetas koleda seeria

Karol Mets (vasakul) ja väravavaht Nikola Vasilj
Karol Mets (vasakul) ja väravavaht Nikola Vasilj Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/WITTERS
Eesti jalgpallikoondise kapten Karol Mets ja koduklubi St. Pauli lõpetasid Saksamaa kõrgliigas oma kümnemänguliseks veninud võiduta seeria, kuigi terve teine poolaeg mängiti kümnekesi.

Kodupubliku ees mänginud St. Pauli läks 35. minutil kohtumist juhtima, kui Martijn Kaars kõmmutas palli külaliste väravavõrku. Heas hoos võõrustaja jäi aga enne poolajapausi keerulisse olukorda, kui Eric Smith punase kaardiga riietusruumi saadeti, aga poolajapausile mindi siiski St. Pauli eduseisul.

Võõrustaja asus seejärel oma minimaalset edu kaitsma ja Kaars kerkis taaskord kangelaseks, kui pääses 53. minutil jooksma ning paigutas palli teist korda Heidenheimi väravasse. Külalised jõudsid 64. minutil Marvin Pieringeri tabamusest küll värava kaugusele, aga St. Pauli suutis mängu lõpuni vastased eemal hoida ja raske 2:1 võidu vormistada.

Metsa koduklubi teenis viimati Bundesligas võidu 14. septembril, kui kodus alistati Augsburg. Sellele järgnes aga üheksamänguline kaotusteseeria, mis lõppes möödunud pühapäeval viigiga Kölnis.

St. Pauli on teeninud tänavu kolme võidu ja kahe viigiga 11 punkti ja liigatabelis ollakse 16. real ehk üleminekumängude kohal. Seljataha jäävad vaid Heidenheim (11 p) ja Mainz (6 p), kellega mängitakse järgmisel nädalal.

Teised tulemused:
Mönchengladbachi Borussia - Wolfsburg 1:3
Frankfurdi Eintracht - Augsburg 1:0
Hoffenheim - Hamburg 4:1
Leverkuseni Bayer - Köln 2:0

Toimetaja: Kristjan Kallaste

