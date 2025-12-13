X!

Suurorg ja Kullamäe aitasid koduklubi võidule

Korvpall
Kasper Suurorg
Kasper Suurorg Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Äsja vigastuspausi lõpetanud korvpallur Kasper Suurorg tegi Poola kõrgliigas järjekordse resultatiivse esituse ning aitas Sopoti Trefli võidule, Kristian Kullamäe koduklubi Lietkabelis lõpetas koleda kaotuste seeria.

Randmevigastuse tõttu kuuks ajaks platsi kõrvale jäänud Kasper Suurorg mängis oma teises mängus suurt rolli ning Sopoti klubi alistas Lublini Stardi võõrsil 105:84 (27:19, 24:24, 29:20, 25:21). Eestlane oli platsil 24 minutit, mille jooksul kogus 17 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 3/6, vabavisked 4/5), kolm lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe bloki.

Sopot jätkab Poola kõrgliigas esikohal, olles võitnud kümnest mängust kaheksa. Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia jätkab neljandal real ning on teeninud kümnest mängust kuus võitu. Leemet Böckleri leivaisa Krosno on ühe võidu ja kaheksa kaotusega viimasel kohal.

Eesti koondise mängujuhi Kristian Kullamäe koduklubi Lietkabelis lõpetas oma neljamängulise kaotuste seeria, kui alistas võõrsil Vilniuse Rytase 84:73 (20:17, 18:17, 23:20, 23:19). Keegi ei saanud eestlasest rohkem mänguaega ning Kullamäe viskas 34 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/8, kolmesed 1/3), haaras kolm lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu ning tegi ühe vaheltlõike.

Lietkabelis oli kaotanud Leedu kõrgliigas kaks kohtumist järjest, lisaks ei olnud nad võitu teeninud ka kahes järjestikuses Eurocupi mängus. Koduses liigas jätkatakse seitsme võidu ja viie kaotusega neljandal real, Mihkel Kirvese leivaisa Jonava on ühe võidu ja kümne kaotusega viimasel ehk üheksandal kohal.

Eesti naiste koondise tagamängija Anna Gret Asi ja Braine Castors jätkasid Belgia kõrgliigas võimsa võiduga, kui alistasid Charleroi 76:43 (17:7, 20:9, 13:14, 26:13). Eestlanna arvele jäi 21 minutiga 13 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 2/4, vabavisked 1/3), seitse resultatiivset söötu, kolm lauapalli, kaks blokki ja üks vaheltlõige.

Artur Konontšuk ja Bursaspor pidid aga Türgi kõrgliigas leppima suure kaotusega, kui Ankara Telekom Turkile jäädi alla tulemusega 74:101 (21:28, 15:26, 17:25, 21:22). Eesti koondislase sihik oli paigast ja ta skooris 19 minutiga vaid kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/3) ning lisas ühe lauapalli ja ühe korvisöödu. Bursaspor on võitnud tänavu Türgi liigas neli mängu ja kaotanud seitse, liigatabelis jätkatakse kümnendal kohal.

Janari Jõesaar ja Bosna pidid Aadria liigas samuti kaotusega leppima, kui võõrsil jäädi Cedevita Olimpijale alla tulemusega 73:89 (11:15, 23:27, 14:26, 25:21). Eestlane veetis platsil kümme minutit, aga viskas oma ainsa viske mööda ning sai kirja ühe lauapalli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

