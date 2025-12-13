Aigro jäi Klingenthalis teisest voorust välja, Prevcid võidutsesid jälle

Kvalifikatsioonivõistlusel 23. koha pälvinud Aigro sooritas 126,5 meetri pikkuse õhulennu, mille eest pälvis 115,5 punkti. Seejärel ei olnud tal piisavalt õnne ja konkurendid jätsid Aigro lõpuks teise vooru ukse taha, kokkuvõttes pälvis eestlane 35. koha.

Esimese hüppevooru parim oli Domen Prevc, kes sai 142,5-meetrise hüppega 149,9 punkti ning viimased kaks MK-etappi võitnud sloveen jätkas oma võimsat hoogu ka teises voorus, kui maandus 143 meetri kaugusel, kogudes sellega veel 148,6 punkti. Kokku sai Prevc 298,5 punkti, edestades teise koha saanud Stefan Krafti (273,0 p) lausa 25,5 punktiga. Esikolmikusse mahtus veel sakslane Philipp Raimund, kes sai kahe vooru peale 271,9 punkti.

Prevci perekond ei piirdunud vaid meeste võistlusega, naiste suure mäe võistlusel pälvis esikoha noorem õde Nika, kes kogus kahe hüppega 294,1 punkti. Teise koha pälvis jaapanlanna Nozomi Maruyama (290,1 p) ning pjedestaalile pääses ka norralanna Anna Odine Ström (272,4 p).

Nii Domen kui Nika Prevc on sel hooajal võitnud kolm etappi, vend on 470 punktiga meeste üldarvestuses esimesel kohal, õde on kogunud hooajaga 536 punkti, kuid jääb Maruyamast (670 p) 144 silma kaugusele. Aigro on kogunud 56 punkti ja jätkab MK-sarja üldarvestuses 24. kohal.

Pühapäeval peetakse Klingenthalis veel üks meeste suure mäe võistlus.