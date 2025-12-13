Aasta meesjuuniori tiitlile kandideerivad Paalberg, Kristal ja Siht

Parima meesjuuniori valib tavapäraselt jalgpalliliidu juhatus ning valida sai 2004. aastal ja hiljem sündinud mängijate seast.

Tänavu kogus parima meesjuuniori valimisel hääli üheksa mängijat. Esikolmikusse jõudsid (tähestikulises järjekorras): Patrik Kristal, Marten-Chris Paalberg ja Rommi Siht.

Lisaks teenisid hääli (tähestikulises järjekorras): Karel Eerme, Dimitri Jepihhin, Karel Mustmaa, Ott Nõmm, Sander Tovstik ja Martin Vetkal.

18-aastane Patrik Kristal mängib igapäevaselt Saksamaal FC Kölni duubelmeeskonnas ning käis tänavu väljakul seitsmes meeste koondise kohtumises. 17-aastane Marten-Chris Paalberg säras Pärnu JK Vapruse särgis, lüües A. Le Coq Premium liigas 15 väravat, lisaks sai ta kolm esimest mängu kirja meeste koondises. 19-aastane Rommi Siht aitas Nõmme Kalju FC liigas pronksmedalile, lüües ise üheksa väravat, lisaks esindas viies mängus U21 koondist ja sai oma nimele kaks tabamust.

Aasta parimat meesjuuniorit autasustavad eriauhinnaga Nike ja Eesti Jalgpalli Liit.

Jalgpalligala toimub pühapäeval, kõigepealt tõmmatakse joon alla ka noorte hooajale ning autasustatakse esiliigade, II liiga, madalamate liigade, rahvajalgpalli ja rannajalgpalli parimaid, aktiivsemaid kohtunikke ning mitmeid teisi.