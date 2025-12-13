X!

Belgrad värvus mustaks

Korvpall
Duane Washington (palliga).
Autor/allikas: KK Partizan/Facebook
Korvpall

Korvpalli Euroliigas leidis reedel aset Belgradi derbi, mille võitis mustade mänguvormide poolest tuntud Partizan.

Partizan veetis linnarivaali Crvena zvezda vastu suure osa mänguajast tagaajaja rollis, kuid ronis viimasel veerandajal välja 14-punktilisest kaotusseisust, et võtta võit numbritega 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16).

Kodumeeskonna tagasitulekus kandis põhiraskust Duane Washington, kes viskas üleplatsimehena 25 punkti. Isaac Bonga panustas 16 punkti ja 11 lauapalli ning Tyrique Jones lisas omalt poolt 15 silma. Crvena zvezda parimad olid Jared Butler ja Jordan Nwora, kes said mõlemad kirja 20 punkti.

Partizan sai üheksa kaotuse kõrvale kuuenda võidu ning paikneb tabelis 14. real, Crvena Zvezda (9-6) on seitsmes.

Tabeliliider Tel Avivi Hapoel alistas võõrsil Bologna Virtuse 79:74 (21:24, 15:18, 14:15, 29:17). Sarnaselt Partizanile oli Hapoel pikalt kaotusseisus, ent kallutas mängu lõpu enda kasuks 8:0 spurdiga, mis viis nad juhtima 75:67.

Elijay Bryant kogus Hapoeli parimana 22 punkti, Virtuse särgis vastas Matthew Morgan 21 punktiga. Hapoelile (11-4) järgnevad liigatabelis Valencia ja Barcelona (mõlemad 10-5).

Teised tulemused:

Barcelona - Olympiakos 98:85
Monaco - Fenerbahce 86:92
Dubai - Bayern 89:88

Toimetaja: Henrik Laever

