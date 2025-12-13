Curry naasis vigastuspausilt 39 punktiga, aga võidu võttis Timberwolves

Ülimalt tasavägiselt kulgenud kohtumises vahetus liider koguni 27 korral. Warriors juhtis veel poolteist minutit enne lõppu 118:117, kuid Timberwolves napsas võidu tänu Donte DiVincenzole, kelle korvid aitasid külalistel lõpetada mängu 10:2 spurdiga.

Kümnest kaugviskest neli tabanud DiVincenzo panustas 21 punkti. Julius Randle vedas võitjaid 27 punkti, üheksa lauapalli ja kuue korvisööduga ning Rudy Gobert sooritas kaksikduubli 24 punkti ja 14 lauapalliga. Anthony Edwards puudus pisivigastuse tõttu koosseisust.

Eelmised viis mängu vahele jätnud Curry arvele kogunes 32 minutiga 39 punkti, viis lauapalli ja viis resultatiivset söötu. Jimmy Butler toetas teda 15 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Timberwolves on viimasest seitsmest mängust võitnud kuus ning asub läänekonverentsis kuuendal kohal (16-9). Warriors on neist kolme võidu kaugusel kaheksandal positsioonil (13-13).

Idakonverentsi liider Detroit Pistons (20-5) kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis saadi Atlanta Hawksist (14-12) jagu tulemusega 142:115 (34:33, 35:27, 35:19, 38:36).

Pistonsi särgis küündis kahekohalise punktisummani koguni kaheksa meest ja neist edukaim oli 17 punkti toonud Isaiah Stewart. Hawksi parimana viskas 22 punkti Nickeil Alexander-Walker.

Teised tulemused:

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 119:111

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 126:130

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 126:129

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 115:105

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 126:130