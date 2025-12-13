Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena

X!

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-sarja etapil Hochfilzenis võitis naiste 4 x 6 km teatesõidu Rootsi koondis. Eestlannad olid esimese kahe vahetuse järel teisel kohal, kuid langesid lõpuks 17. kohale (+5.02,6).

Eestlannad alustasid sõitu suurepäraselt, kui Susan Külm läbis esimese tiiru veatult ja pidi teises tiirus kasutama kaht varupadrunit, aga saatis Regina Ermitsa teele seitsmendana. Ermits kasutas esimeses tiirus konkurentide eksimused ära ja kerkis kolmandaks, pidi teises tiirus kasutama üht varupadrunit ning tõusis seejärel lausa teisele kohale.

Seejärel läks rajale Tuuli Tomingas, kes pidi esimeses tiirus kasutama kolm varupadrunit ja teises tiirus kaks. Ta saatis Eesti ankrunaise Johanna Talihärma rajale kaheksandana, aga tal läks esimene tiir aiataha ja Talihärm pidi minema kahele trahviringile. Finišijoone ületas ta 17. kohaga, kaotust võitjale oli lõpuks viis minutit ja 2,6 sekundit (2+13).

Eestlannadest tahapoole jäi vaid lõunanaaber Läti (1+10; +5.31,2), Sloveenia ja Kasahstan kaotasid ringiga.

"Väga tore on näha, mis tasemel Susan ja Regina võistelda suudavad, nad hoiavad maailma tasemel sportlastega taset," ütles Eesti koondise peatreener Haavard Bogetveit. "Tuulil ja Johannal polnud parim tööpäev. Johannal oli enne püstilaskmist väike õnnetus, see ei teinud asja lihtsamaks. Kahjuks pidi ta trahviringidel käima, aga ta andis endast parima."

"[Talihärma] tase oli [reedel] isegi parem, ta on üldiselt heas kohas. Aga see on laskesuusatamine, me peamegi tõusude ja mõõnadega toime tulema. Tal on vaja veel aega, et paremasse vormi jõuda. Loodetavasti on kuu-kahe pärast asjad juba paremad," lisas peatreener.

Rootsi naised läksid juhtima juba Ella Halvrassoni avavahetuse järel, seejärel paisutasid Anna Magnusson, Elvira Öberg ja Hanna Öberg aina edu ja lõpetasid ajaga 1:06.52,4 (0+6). Teise koha pälvis Norra (0+9; +40,3) ning esikolmikusse pääses veel Saksamaa (0+8; +51,3).

Neljanda koha sai Soome (0+9; +1.01,8), Slovakkia tegi tugeva esituse ja lõpetas viiendana (0+8; +1.18,4), edestades trahviringil käinud Prantsusmaad enam kui kümne sekundiga (1+10; +1.31,7).

Hochfilzeni MK-etapile tõmmatakse joon alla pühapäeval, kui peetakse meeste teatesõit ja naiste jälitussõit. Sprindist said edasi 13. koha saanud Külm ja 24. koha pälvinud Ermits.

Enne võistlust:

Eesti naiskonna stardinumber on 17. Esimesena läheb rajale Susan Külm, seejärel Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja ankrunaisena Johanna Talihärm.

Eesti nelik lõpetas hooaja avaetapil Östersundis teatesõidu 17. kohal. Võidu võttis Prantsusmaa, kes stardib täna numbri all 1 (koosseisus Camille Bened, Jeanne Richard, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot). Östersundis järgnesid prantslannadele Itaalia ja Tšehhi.

