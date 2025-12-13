TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Hochfilzenis?

Laskesuusatamise MK-sarja etapil Hochfilzenis sõidetakse laupäeval naiste 4x6 km teatesõit. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, kohapealt teeb intervjuusid Ivar Lepik.

Eesti naiskonna stardinumber on 17. Esimesena läheb rajale Susan Külm, seejärel Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja ankrunaisena Johanna Talihärm.

Eesti nelik lõpetas hooaja avaetapil Östersundis teatesõidu 17. kohal. Võidu võttis Prantsusmaa, kes stardib täna numbri all 1 (koosseisus Camille Bened, Jeanne Richard, Justine Braisaz-Bouchet ja Lou Jeanmonnot). Östersundis järgnesid prantslannadele Itaalia ja Tšehhi.