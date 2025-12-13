X!

Rae pikendas Balti liigas võiduseeria kümnemänguliseks

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Võrkpall

Rae Spordikool/Viaston võrkpallinaiskond jätkas Elme Messer naiste Balti liiga põhiturniiril ilusat seeriat, teenides kümnenda järjestikuse võidu.

Võõrsil Vilniuse VMSM Sostines Tauras VTC võistkonnaga kohtunud Rae loovutas ühe geimi, kuid ülejäänud kolmes oldi leedulannadest üle ja saavutati 3:1 (25:22, 25:14, 23:25, 25:20) võit. Rae naiskond pani võidule aluse tulemusliku rünnakuga, lahendades punktiks enam kui pooled ehk 51 protsenti rünnakutest. Lisaks saavutati kaheksa bloki- ja neli servipunkti. Võõrustajate rünnakuefektiivsus oli 34 protsenti, blokis võeti kolm ja servil üheksa punkti, vahendab Volley.ee.

Rünnakul 85-protsendilise efektiivsusega sisuliselt pidurdamatu olnud Liis Kiviloo realiseeris 11 rünnakut ja lisas kolm blokipunkti. Ühegi eksimuseta tegutsenud Kiviloo efektiivsusnäitaja oli mängu parim +14. Nette Peit ja Kristel Allorg lisasid võitu 12 ning Anna Gontsarova kaheksa punkti. Diana Ivčenkaite kogus kodunaiskonna särgis 11 punkti.

Laupäeval kell 15.00 on Leedu turneed jätkava Rae esinduse vastaseks turniiritabeli seitsmes Leedu U-18 võistkond. Oktoobri alguses jäi omavahelises vastasseisus 3:0 tulemusega peale kodusaalis mänginud Rae.

Pühapäeval kell 15.00 lähevad vastamisi turniiritabeli kaks esimest, kui teisel kohal paiknev Kaunas VDU võõrustab tabeliliidrit Raed. Põhiturniiri esimeses ringis võttis Eesti võistkond omavahelises mängus 3:0 (25:19, 25:23, 25:20) võidu. Samad naiskonnad kohtusid ka eelmise hooaja finaalis.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae hoiab 28 punktiga turniiritabelis esikohta. Kaunas VDU-l on teisena kirjas 23 ja Tartu Ülikool/Bigbankil kolmandana 22 punkti. Viiendat kohta hoidev Audentese Spordigümnaasium on kogunud 12 punkti. Vilniuse VMSM Sostines Tauras VTC paikneb 11 punktiga kuuendal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

