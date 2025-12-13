VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib kolm eestlast

Eestlasi pääses jälitussõitu kolm: Mark-Markos Kehva stardib 50. (+2.01), Rene Zahkna 51. (+2.04) ja Jakob Kulbin 56. kohalt (+2.10).

Neile kahele järgnevad sakslane Philipp Horn (+0.06), norralased Johan-Olav Botn (+0.09) ja Sturla Holm Lägreid (+0.23) ning rootslane Martin Ponsiluoma (+0.25).

Vastavalt sprindivõistluse tulemustele lähevad kõigepealt rajale itaallane Tommaso Giacomel ja temast neli sekundit hiljem prantslane Eric Perrot.

Täna kell 12.45 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Hochfilzenis, kus võtavad 12,5 km jälitussõidus mõõtu mehed. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader, kohapealt teeb intervjuusid Ivar Lepik.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: