Norra oli võõrustaja Hollandist selgelt parem ja läheb finaalis kokku Saksamaaga

Holland ei pääsenud kordagi juhtima ja poolajaks oli Norra edu neli väravat. Teisel poolajal suudeti vahet kasvatada ja lõpuks tervelt kümne väravaga võita.

Henny Reistad oli kümne tabamusega Norra resultatiivseim, viie väravaga panustas Nora Mork. Hollandi parimad Dione Housheer ja Estavana Polman said kirja kuus tabamust.

Finaalis läheb Norra kokku Saksamaaga, kes oli esimeses poolfinaalis pisut üllatuslikult parem Prantsusmaast 29:23 (15:12). Antje Döll viskas võitjate kasuks üheksa väravat, Sarah Bouktit ja Lena Grandveau panustasid prantslannade esitusse viiega.

Alates poolfinaalidest peetakse kõik kohtumised Rotterdamis ning pühapäeval kohtuvad seega kõigepealt pronksimängus Prantsusmaa ja Holland. Seejärel on järg finaali Norra - Saksamaa käes.

Norra on naiste käsipalli selle sajandi suurim jõud. Maailmameistrivõistlustel on viimasest seitsmest turniirist võidetud kolm, lisaks on tegemist valitsevate Euroopa meistrite ja Pariisi olümpiavõitjatega.

Saksamaa koondis on teinud aga viimaste aastate säravaima turniiri, kuna viimane tiitlivõistluste medal jääb 2007. aastasse, mil MM-il saadi pronks. Mullu piirduti EM-il põhiturniiriga ja teeniti seitsmes koht, Pariisi olümpial pudeneti veerandfinaalis ja jäädi kaheksandaks.