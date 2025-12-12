X!

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

Maari Randväli.
Maari Randväli. Autor/allikas: R. Voskans; D. Shestakov/Eesti Ujumisliit
Eesti ujuja Maari Randväli püstitas Sheffieldis toimuvatel Inglismaa meistrivõistlustel Eesti rekordi lühiraja 100 meetri seliliujumises 58,72.

Sellega ületas 16-aastane Randväli oma novembri lõpus Põhjamaade meistrivõistlustel püstitatud senise Eesti rekordi täpselt ühe sajandikuga. Mõistagi paranesid ühtlasi ka noorte ja juunioride rekordid, vahendab Eesti ujumisliit.

Randväli teenis finaalis Blythe Kinsmani (58,12) järel teise koha.

Päev varem püstitas Randväli isikliku rekordi ka 100 meetri vabaltujumises (54,86).

Pühapäevani kestvate võistluste jooksul stardib eestlanna veel 200 meetri vabaltujumises, 50 ja 200 meetri seliliujumises ning 50 ja 100 meetri liblikujumises.

Toimetaja: Siim Boikov

