Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

Suusatamine
Mariel Merlii Pulles
Mariel Merlii Pulles Autor/allikas: Kalle Parkkinen/Bildbyrån
Suusatamine

Murdmaasuusatamise maailmakarikaetapil Davosis ei jõudnud eestlased vabatehnika paarissprindis finaalidesse.

Lähemale pääsesid sellele naiste hulgas Mariel Merlii Pulles - Teiloora Ojaste, kes teenisid 24 paari konkurentsis 19. koha, kaotades kiireimat aega näidanud Rootsi paarile Maja Dahlqvist - Jonna Sundling 26,42 sekundiga. Viimasena edasi pääsenud Soome II edestas eestlannasid 7,29 sekundiga.

Meeste seas olid Marko Kilp - Henri Roos 36 paari seas 27., kaotades kvalifikatsiooni kiireimatele Erik Valnesile ja Johannes Hösflot Kläbole 21,45 sekundiga. Edasipääs jäi aga enam kui kümne sekundi kaugusele.

Meeste finaalis teenisid Valnes - Kläbo esikoha (14.00,95), edestades Itaaliat (Elia Barp - Federico Pellegrino; +2,04) ja Rootsit (Johan Häggström - Edvin Anger; +2,09). Kuue hulka jõudsid ka Šveits I (+2,59), Soome I (+3,21) ja Austria I (+3,30).

Naiste seas tulid esimesteks samuti kvalifikatsiooni parimad ehk Dahlqvist - Sundling (15.34,77). Järgnes kaks Norra paari: Astrid Öyre Slind - Mathilde Myhrvold (+3,26) ja Kristin Austgulen Fosnäs - Kristine Stavaas Skistad (+3,46).

Neljandaks tuli Saksamaa I (+3,54), viiendaks Rootsi II (+5,79) ja kuuendaks Soome I (+5,82).

Laupäeval on Davosis kavas individuaalsed vabatehnikasprindid ja pühapäeval 10 km eraldistardist vabatehnikasõidud.

Toimetaja: Siim Boikov

