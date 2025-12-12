X!

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

Jäähoki
Steven Stamkos
Steven Stamkos Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL viskas kogenud ründaja Steven Stamkos lausa neli väravat ja aitas Nashville Predatorsi kodus 72: (2:0, 4:2, 1:0) võiduni St. Louis Bluesi üle.

35-aastane Stamkos viskas avakolmandikul mängu kaks esimest väravat ja tegi kahel korral skoori ka teisel perioodil. Ta viskas ühe mänguga kolmandiku oma hooaja väravatest, kasvatades kogusumma tosina tabamuseni.

Tegemist oli kanadalase karjääri teise nelja-värava-mänguga. Esimest korda jõudis ta selle saavutuseni 2023. aasta detsembris veel Tampa Bay Lightningu eest mängides, kurvastades toona Edmonton Oilersi toetajaid.

Kübaratrikini jõudis neljapäeval ka Edmontoni enda mängumees Zach Hyman, kes vsikas kolm väravat kodus Detroit Red Wingsile ja aitas omad 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) võiduni. Seejuures oli kõigi nelja tabamuse üks söötjatest Connor McDavid.

Esimese klubina sel hooajal ületas 50 punkti piiri Colorado Avalanche, kes sai kodus jagu Stanley karikakaitsjast Florida Panthersist 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). Liiga kõige resultatiivsem mängija Nathan MacKinnon sai juurde värava ja tulemusliku söötu.

Tulemused: Toronto - San Jose 2:3 la, New Jersey - Tampa Bay 4:8, NY Islanders - Anaheim 5:2, Philadelphia - Las Vegas 2:3 la, Washington - Carolina 2:3 kv, Columbus - Ottawa 3:6, Pittsburgh - Montreal 2:4, Nashville - St. Louis 7:2, Minnesota - Dallas 5:2, Winnipeg - Boston 3:6, Edmonton - Detroit 4:1, Colorado - Florida 6:2, Vancouver - Buffalo 2:3.

Toimetaja: Siim Boikov



