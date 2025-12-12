X!

Tiitlit kaitsev Littler alustas võiduga leedulase üle, Läti mees ka edasi

Teised alad
Luke Littler
Luke Littler Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Teised alad

Londonis alanud dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistluste avapäeval saavutas võidu tiitlikaitsja Luke Littler, kes lülitas konkurentsist leedulase Darius Labanauskase 3:0.

Baltikumi esindaja tegi maailma esinumbri vastu küll korraliku esituse, võites viis leg'i ja saavutades matši kõrgeima väljaviske (130), kuid Littler, kelle kolme noole keskmine oli 101,54, oli talle siiski liialt suur suutäis.

Küll aga sai edasi teise ringi naaber Läti esindaja Madars Razma. Maailma 46. number alistas hollandlase Jamai van den Heriki 3:1.

Edasi jõudis ka eksmaailmameister Michael Smith. Hetkel maailma edetabelis alles 28. kohal olev inglane alistas kaasmaalanna Lisa Ashtoni 3:0.

Kuigi aasta lõpuni on veel mitu nädalat aega, siis mängitakse 2026. aasta tiitli peale, kuna finaal toimub alles 3. jaanuaril.

Toimetaja: Siim Boikov

