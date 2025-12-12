Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

Põlva Serviti ja Viljandi HC võtavad kahel päeval vastu Läti klubid ZRHK TENAX Dobele ja ASK/MSG. Raasikul toimub aga suur käsipallipidu, kui lisaks Mistrale peab samas saalis oma kodumängud ka soomlaste HC Cocks. Meeskonnad kohtuvad leedukate HC Dragunas Klaipeda ja Granitas-Karysega.

Eelmisel nädalavahetusel karikavõistluste poolfinaalis kindlalt Põlva Servitile alla jäänud Mistra läheb nädalavahetusele vastu olukorras, kus tabelis paiknetakse kaotuseta teisel kohal. Pühapäeval ootab ees eriti tähtis kohtumine, kui võõrustatakse täiseduga juhtivat Klaipeda Dragunase meeskonda.

Alistamatu aga Leedu klubi ei ole, kuna eelmisel nädalal jäid nad koduses kohtumises VHC Šviesale alla. "Sellest hetkest, kui lasime Servitil mängida seda mängu, mida nemad tahavad, läks kõik allamäge," alustas Mistra mängumees Karl Roosna eelmise nädalavahetuse kokkuvõttega. "Lasime neil rongi joosta meile ning sellest kaotusseisu foonist on Põlva vastu väga raske välja tulla."

Lisaks on sel hooajal Balti liigas osalev Soome klubi Riihimäe Cocks pidamas oma kodumänge Eesti pinnal ning seetõttu saavad Raasikule reisivad käsipallifännid nautida mõlemal päeval kahte järjestikust kohtumist. Balti liiga eelmises voorus suutis Mistra võõrsil alistada kaks Leedu klubi Pasvalio Pieno Žvaigždes ja VHC Šviesa.

"Võrdleks pühapäevast vastast Servitiga," jätkas Roosna tabeliseisult tähtsama kohtumise eelvaatega. "Neile meeldib väga joosta, koosseisus on palju tugevaid mehi ning vastupidavus on paigas. Peame ise targalt ja distsiplineeritult tegutsema. Tuleb kaitses väravavahte aidata, mitte lasta vastastel lihtsaid väravaid seitsme-kaheksa meetri pealt saada. Kui saame oma realiseerimise korda ning mõistusega asju teeme, on kõik võimalused olemas."

Balti liigas vastavalt neljandal ja kaheksandal kohal paiknevad Serviti ja Viljandi kohtuvad laupäeval Läti klubidega ZRHK DOBELE Tenax ning ASK/MSG ja seejärel vahetavad pühapäevaks vastased. Viljandi HC jaoks on tegemist eriti tähtsate kohtumistega, kuna kohamängudele pääseb kuus meeskonda ning lätlased asetsevad tabelis mõne punkti kaugusel nende ees.