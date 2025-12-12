X!

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

Käsipall
Karl Roosna
Karl Roosna Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Nädalavahetusel peetakse käsipalli Balti liiga raames suisa kaheksa kohtumist, Mistra kohtub kodupubliku ees liigatabeli esikohta hoidva Leedu klubiga.

Põlva Serviti ja Viljandi HC võtavad kahel päeval vastu Läti klubid ZRHK TENAX Dobele ja ASK/MSG. Raasikul toimub aga suur käsipallipidu, kui lisaks Mistrale peab samas saalis oma kodumängud ka soomlaste HC Cocks. Meeskonnad kohtuvad leedukate HC Dragunas Klaipeda ja Granitas-Karysega.

Eelmisel nädalavahetusel karikavõistluste poolfinaalis kindlalt Põlva Servitile alla jäänud Mistra läheb nädalavahetusele vastu olukorras, kus tabelis paiknetakse kaotuseta teisel kohal. Pühapäeval ootab ees eriti tähtis kohtumine, kui võõrustatakse täiseduga juhtivat Klaipeda Dragunase meeskonda.

Alistamatu aga Leedu klubi ei ole, kuna eelmisel nädalal jäid nad koduses kohtumises VHC Šviesale alla. "Sellest hetkest, kui lasime Servitil mängida seda mängu, mida nemad tahavad, läks kõik allamäge," alustas Mistra mängumees Karl Roosna eelmise nädalavahetuse kokkuvõttega. "Lasime neil rongi joosta meile ning sellest kaotusseisu foonist on Põlva vastu väga raske välja tulla."

Lisaks on sel hooajal Balti liigas osalev Soome klubi Riihimäe Cocks pidamas oma kodumänge Eesti pinnal ning seetõttu saavad Raasikule reisivad käsipallifännid nautida mõlemal päeval kahte järjestikust kohtumist. Balti liiga eelmises voorus suutis Mistra võõrsil alistada kaks Leedu klubi Pasvalio Pieno Žvaigždes ja VHC Šviesa.

"Võrdleks pühapäevast vastast Servitiga," jätkas Roosna tabeliseisult tähtsama kohtumise eelvaatega. "Neile meeldib väga joosta, koosseisus on palju tugevaid mehi ning vastupidavus on paigas. Peame ise targalt ja distsiplineeritult tegutsema. Tuleb kaitses väravavahte aidata, mitte lasta vastastel lihtsaid väravaid seitsme-kaheksa meetri pealt saada. Kui saame oma realiseerimise korda ning mõistusega asju teeme, on kõik võimalused olemas."

Balti liigas vastavalt neljandal ja kaheksandal kohal paiknevad Serviti ja Viljandi kohtuvad laupäeval Läti klubidega ZRHK DOBELE Tenax ning ASK/MSG ja seejärel vahetavad pühapäevaks vastased. Viljandi HC jaoks on tegemist eriti tähtsate kohtumistega, kuna kohamängudele pääseb kuus meeskonda ning lätlased asetsevad tabelis mõne punkti kaugusel nende ees.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

13:07

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

11.12

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

11.12

Mella sai võõrsil Tabasalust jagu

11.12

Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka

11.12

Kehra alistas meistriliigas Viimsi

10.12

Pidurdamatu Norra jõudis MM-il poolfinaali

07.12

Põlva Serviti tuli 15. korda Eesti karikavõitjaks

06.12

Käsipalli karikavõitja selgitavad pühapäeval Serviti ja Viljandi

03.12

Lepp karikavõistluste poolfinaali eel: kõik tiitlid ei pea Põlvasse minema

30.11

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

29.11

Servitil jäi Balti liiga liidri alistamisest pisut puudu

27.11

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

27.11

Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

25.11

Eesti sai kaks uut Euroopa tippkategooria käsipallitreenerit

23.11

Soome klubi lõpetas Serviti euroteekonna

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:15

Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

13:07

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

12:28

Üheksakordse Soome meisterklubi peatribüün põles maha

11:42

Levadia noored uuele tasemele viinud Kruglov sai ametikõrgendust

11:13

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

10:37

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

10:08

Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

09:29

Jalgpalli MM-i piletid on oodatust mitu korda kallimad

08:55

TÄNA OTSE | Mitu eestlannat Hochfilzenis jälitussõitu pääseb?

08:05

Rae Spordikool peab kolme päeva jooksul Leedus kolm mängu

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

loetumad

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

11.12

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

08:55

TÄNA OTSE | Mitu eestlannat Hochfilzenis jälitussõitu pääseb?

11.12

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo