"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

Varia
Foto: Debora Saarnak/ERR
Varia

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" kolmanda hooaja kaheksandas osas võtsid saatejuhid Debora Saarnak ja Maarja Värv lähenevatele taliolümpiamängudele mõeldes teemaks kahevõistluse ja selle ala tuleviku. Teemat aitasid lahata endine kahevõistleja Annemarii Bendi ja Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit.

Saates vastasid Bendi ja Loit muuhulgas küsimustele, miks ei ole olümpial naiskahevõistlejaid; kas nad võiksid kunagi ikkagi olümpiale jõuda ja mida tuleb selleks teha; kas otsuse edasilükkamine in hea või halb märk; milline seis on naiste kahevõistluse tuleviku osas; kuidas see naisi – ja ka mehi – mõjutab, et kahevõistluse tulevik on ebaselge; kuidas on püütakse naiste kahevõistlust päästa; kuidas on naiste olukord aastatega paranenud; kas Eestist on naiskahevõistlejaid peale kasvamas; milline on olnud Kristjan Ilvese mõju ala populaarsusele; kui palju kaotab kahevõistlus sportlasi suusahüpetele; kui naised ei pääsegi olümpiale, mis siis saab naiste kahevõistlusest.

"Aasta oli siis 2022, kui seda teemat esimest korda puudutama hakati. Arvati, et aastal 2026 Milano Cortinas naised on stardis, aga võta näpust! Tuli hoopis välja, et vaadatakse, kuidas mehed hakkama saava, et 2030 Prantsusmaal üldse mehed isegi stardis oleks," rääkis Loit. "See on keeruline teema, väga palju erinevaid tahke – spordipoliitika, sportlased ise, võistluspaigad, üldse kahevõistlus kui selline. Tegelikult on see ju talispordi üks esimesi olümpiaalasid. Tegelikult hästi traditsiooniline ala ja tema mure olümpiamängudega on see, et tulevad uued alad peale, mis on hästi atraktiivsed. Ja hakatakse vaatama, kust saab kohti juurde. Küsimuse tahke on päris palju ja ma arvan, et üks suur osa on ka see, kui kulukad on olümpiamängud."

"Ühtepidi on see hea, et Rahvusvahelise Olümpiakomitee uus president võtab natuke aega ja vaatab ala sisse. Teistpidi, spordialana paistab see väga halb välja, et me ei saanud esimeste aladena kohe sinna olümpiaprogrammi," tõdes Loit. Seal on veel alasid, mis ootavad seda sama kevadet või suve. Vaadatakse seda hooaega, tean, et Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel on oma KPI-d ehk siis punktid, mida jälgitakse. Need on seotud sotsiaalmeediaga, vaadatavus erinevatel kontinentidel – neid asju on hästi palju, mida vaadatakse."

"Oluline on ka ära märkida, et spordiala kui selline on vana, aga naistele tehti kahevõistluses esimene MK-etapp ju Otepääl 2019, kui ma ei eksi," lisas Loit. "Ala on ju tegelikult noor, MK-tasemel. Naiste suusahüpetel läks samamoodi aega. Ja nüüd me räägime naiste kahevõistlusest, mis on – nagu ka meeste pealt näeme – ülimalt keeruline ala. Neid asju on hästi palju vaja ritta panna, et saada aru, miks see ala on sellises seisus."  

Kuula kogu vestlust juuresolevast klipist, R2 kodulehelt, Eesti Raadio äpist või Spotifyst!

* * *

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi või ettepanekuid, milliseid teemasid võiks lahata ja keda külla kutsuda, siis kirjuta meile aadressil sporditydrukud@err.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

