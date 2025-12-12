Levadia noored uuele tasemele viinud Kruglov sai ametikõrgendust

41-aastane Kruglov oli lõppenud hooajal Levadia U-19 võistkonna tüüri juures, viies noored II liigast Esiliiga B-sse. Uueks aastaks pälvis 115 korda Eesti koondist esindanud Kruglov ametikõrgenduse, kui U-21 tiimis jäi peatreeneri koht hispaanlase Santi Garcia lahkumise järel tühjaks. Tänavu jäi Levadia duubel Garcia käe all Esiliigas seitsmendaks, vältides üleminekumänge viie punktiga, vahendab soccernet.ee.

"Santi ja mina töötasime koos pikalt ning olen talle väga tänulik jagatud kogemuste eest. U-21 meeskonna juhendamine on minu jaoks põnev väljakutse. Püüame luua konkurentsivõimelise koosseisu ja saavutada paremaid tulemusi kui eelmisel hooajal," lausus UEFA PRO litsentsiga pealik Kruglov.

Samuti avaldas Levadia, et Kruglovi abilisteks asuvad Sergei Bragin (abitreener), Ain Tammus (väravavahtide treener), Trevor Elhi (kehalise ettevalmistuse treener) ja Georgi Juhnev (füsioterapeut).