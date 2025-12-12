Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

Läänekonverentsis esikolmikusse kuuluv Rockets alustas viimaste hulka kuuluva Clippersi vastu 7:0 spurdiga ja juhtis teisel veerandil üheksa silmaga, aga lääneranniku klubi näitas sisu ja läks poolajapausile eduseisuga, paisutades selle kolmandal veerandil seitsmele punktile. Võõrustaja jõudis siiski otsustavaks veerandiks kahe silma kaugusele ning läks seejärel veel kaheksaga peale.

Houston juhtis veel poolteist minutit enne lõpusireeni viiega, aga Ivica Zubac tabas kaks vabaviset ja Rocketsi staar Alperen Sengün ei lahendanud kaht rünnakut ära, misjärel tabas James Harden viigistava kolmese.

Mängu lõpp kujunes väga rabedaks, kuid neli järjestikust ründelauda saanud Houston läks 17 sekundit enne mängu lõppu uuesti kolmega juhtima. Clippers sai üheksa sekundiga palli mängu panna ja viigistada, aga Nicolas Batum ei leidnud kedagi ning astus audist välja söötes hoopis joonele ja andis sellega palli Rocketsile tagasi. Võõrustaja realiseeris seejärel 115:113 (29:29, 22:25, 27:28, 37:31) võidu.

Sengün kogus mängu lõpuks 22 punkti, 15 lauapalli, viis korvisöötu ja neli vaheltlõiget. Amen Thompson lisas 20 silma, üheksa lauapalli ja kaheksa söötu. Jabari Smithi arvele jäi 18 punkti ja kümme lauda, Kevin Durant lisas omalt poolt 16 punkti. Clippersi eest tegi horvaat Ivica Zubac suurepärase mängu, kui kogus 33 punkti. Kawhi Leonard lisas 24 punkti, üheksa lauda ja viis vaheltlõiget, endine Rocketsi täht James Harden viskas vana koduklubi vastu 22 punkti.

Denver Nuggets jätkas samuti võidukalt, kui alistas võõrsil Sacramento Kingsi 136:105 (41:26, 36:28, 32:27, 27:24). Nikola Jokic kogus 36 punkti, 12 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu ning istus terve neljanda veerandi pingi lõpus. Sacramento resultatiivseim oli 18 punkti kogunud Malik Monk.

Tunamulluse meistri Boston Celticsi viiemänguline võiduseeria sai Milwaukees lõpu, kui Bucks teenis 116:101 (29:35, 31:32, 27:13, 29:21) võidu. Kyle Kuzma viskas 31 punkti, Bobby Portis lisas omalt poolt 27 silma ja kümme lauapalli. Celticsi parim oli 30 punkti kogunud Jaylen Brown.

New Orleans Pelicans teenis oma hooaja neljanda võidu, alistades kodupubliku ees Portland Trail Blazersi 143:120 (39:30, 31:38, 35:29, 38:23). Trey Murphy viskas võitjate eest 24 punkti, Bryce McGowens lisas 23 ja kollanokk Derik Queen jätkas oma soliidset debüüthooaega 17 punkti ja seitsme korvisööduga. Portlandi resultatiivseim oli Shaedon Sharpe, kes lõpetas 21 punktiga.

Ajaloolise Golden State Warriorsi tiimiga ühele pulgale jõudnud Oklahoma City Thunder jätkab 24 võidu ja ühe kaotusega kindlalt esikohal, läänekonverentsis järgnevad tiitlikaitsjale Denver Nuggets (18-6), Houston Rockets (16-6), San Antonio Spurs (17-7), Los Angeles Lakers (17-7) ja Minnesota Timberwolves (15-9).

Idas on esikohal Detroit Pistons (19-5), play-off'i kohtadel on veel New York Knicks (17-7), Boston Celtics (15-10), Orlando Magic (15-10), Toronto Raptors (15-11) ja Philadelphia 76ers (13-10).