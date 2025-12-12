X!

TÄNA OTSE | Mitu eestlannat Hochfilzenis jälitussõitu pääseb?

Reedel tehakse algust laskesuusatamise MK-etapiga Austrias Hochfilzenis ning esimese võistluspäeva lõpetab naiste 7,5 km sprindisõit. ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 15.00, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin ning kohapealt vahendab muljeid Ivar Lepik.

108 võistleja seas on neli eestlannat: Regina Ermits kannab numbrit kümme ja asub rajale kell 15.20, Tuuli Tomingas (number 75) kell 15.52, kohe pärast Tomingast Susan Külm (76) ning minut hiljem saab rajale ka Johanna Talihärm (78).

Östersundis toimunud hooaja avaetapil võidutses sprindis soomlanna Suvi Minkkinen, kelle jaoks oli see karjääri esimene võit individuaalses sõidus. Teise koha pälvis rootslanna Anna Magnusson ning mõlemad naised pääses pjedestaalile ka jälitussõidus.

Laupäeval peetakse meeste jälitussõit ja naiste teatesõit, pühapäeval meeste teatesõit ja naiste jälitussõit.

