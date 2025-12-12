X!

Rae Spordikool peab kolme päeva jooksul Leedus kolm mängu

Võrkpall
Võrkpalli CEV Challenge Cupi 1/16-finaal: Rae Spordikool/Viaston – Praha Olymp
Võrkpalli CEV Challenge Cupi 1/16-finaal: Rae Spordikool/Viaston – Praha Olymp
Võrkpall

Võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viaston võtab ette teekonna Leetu, et pidada reedest pühapäevani kolm mängu.

Reedel kell 19 mängib tabelijuht Rae võõrsil viis kohta madalamal asuva Vilniuse VMSM Sostines tauras VTC võistkonnaga, kellega tänavu veel kohtutud ei ole. Laupäeval kell 15 on Rae esinduse vastaseks turniiritabeli seitsmes Leedu U-18 võistkond. Oktoobri alguses jäi omavahelises vastasseisus 3:0 tulemusega peale kodusaalis mänginud Rae, vahendab Volley.ee.

Pühapäeval kell 15 lähevad vastamisi turniiritabeli kaks esimest, kui teisel kohal paiknev Kaunas VDU võõrustab tabelijuht Rae Spordikooli. Põhiturniiri esimeses ringis võttis Eesti võistkond omavahelises mängus 3:0 (25:19, 25:23, 25:20) võidu. Samad naiskonnad kohtusid ka eelmise hooaja finaalis.

Ainsana kaotuseta jätkav Rae hoiab 25 punktiga turniiritabelis esikohta. Kaunas VDU-l on teisena kirjas 23 ja Tartu Ülikool/Bigbankil neljandana 22 punkti. Viiendat kohta hoidev Audentese Spordigümnaasium on kogunud 12 punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

