Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

Karika pea kohale tõstnud Serviti mängumehed alustasid vastavalt favoriidistaatusele tugevalt ning juba esimese 12 minutiga joosti vastastest 9:3 ette. Kuigi seejärel mängiti võrdset käsipalli ja Marten Saare kolm järjestikust väravat SK Tapa poolelt hoidsid seisu 9:15 peal, siis lähemale sellest Serviti võõrustajaid ei lasknud. Trivo Vaigurand tõi poolaja viimastel sekunditel seisuks 12:19.

Teise poolaja algus jätkus samas taktis. Igale SK Tapa väravale ja õnnestumisele kodupubliku ees oli Servitil vastus olemas. Marten Saar skooris ühelt poolt, kuid Jass Einassoo vastas kahe tabamusega ning 48. minutiks oli seis põlvakate kasuks 30:18. Mängu lõppskooriks vormistas Karlis Kalk 35:23.

SK Tapa poolelt skoorisid Trivo Vaigurand, Marten Saar ja Marcus Rättel neli ning Kaspar Lees kolm korda. Serviti eest sai Kermo Saksing kirja seitse ning Jürgen Rooba ja Hendrik Varul viis väravat. Põlva domineeris selgelt suurema visete arvu (49:40) juures ka parema visete efektiivsusega (71%:58%).

Põlva Serviti tõusis selle võiduga meistriliiga ainuliidriks. SK Tapa jätkab viiendal positsioonil. Meistriliiga aasta viimased kohtumised peetakse järgmisel nädalal, kui 17. detsembril lähevad Kehras vastamisi kohalik Horizon/Pulp&Paper ja SK Tapa/Team Kaitsevägi ning Mistra võõrustab Arukülas HC Viimsi/Alexela meeskonda.