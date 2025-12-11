X!

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

Laskesuusatamine
Grete Gaim
Grete Gaim Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamise IBU karikasarja hooaja teisel etapil Itaalias Ridnaunis sõideti neljapäeval tavadistantsid.

Eesti koondise parima tulemuse tegi neljapäeval Grete Gaim, kes tegi naiste 15 km distantsil kaks möödalasku (0+1+1+0), kaotas võitjale 5.55 ja sai 48. koha. Kümme sekundit kaotas talle Hanna-Brita Kaasik (0+2+1+0), kes oli 51. Kretel Kaljumäe (3+1+2+2) kaotas üle 12 minuti ja pidi leppima 93. kohaga.

Hooaja teise etapivõidu teenis prantslanna Paula Botet (0+1+0+1), kes edestas 20-aastast kaasmaalannat Voldiya Galmace Paulini (1+0+1+0) 23,3 sekundiga. Vaid 0,6 sekundiga jäi talle alla austerlanna Lara Wagner (0+1+0+0).

Meeste 20 km distantsil teenis esikoha puhtalt lasknud austerlane Dominic Unterweger, kes edestas norralast Kasper Kalkenbergi (1+0+0+1) 30,5 ja samuti veatult tiirud läbinud rootslast Henning Sjökvisti 37,1 sekundiga.

Eesti meestel tabeli esimesse poolde asja polnud. Frederik Välbe (1+1+0+1) kaotas ligi kaheksa ja pool minutit ja sai 82. koha, Yaroslav Neverov oli lausa kaheksa möödalasu juures (3+1+3+1; +9.05) 88., Rasmus Tiislär (1+1+2+1) kaotas üheksa ja pool minutit ja oli 93. ning tõusvas joones lasknud Mehis Udam (3+2+1+0) sai ligi kümneminutilise kaotuse juures 97. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

