Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

Eesti koondise parima tulemuse tegi neljapäeval Grete Gaim, kes tegi naiste 15 km distantsil kaks möödalasku (0+1+1+0), kaotas võitjale 5.55 ja sai 48. koha. Kümme sekundit kaotas talle Hanna-Brita Kaasik (0+2+1+0), kes oli 51. Kretel Kaljumäe (3+1+2+2) kaotas üle 12 minuti ja pidi leppima 93. kohaga.

Hooaja teise etapivõidu teenis prantslanna Paula Botet (0+1+0+1), kes edestas 20-aastast kaasmaalannat Voldiya Galmace Paulini (1+0+1+0) 23,3 sekundiga. Vaid 0,6 sekundiga jäi talle alla austerlanna Lara Wagner (0+1+0+0).

Meeste 20 km distantsil teenis esikoha puhtalt lasknud austerlane Dominic Unterweger, kes edestas norralast Kasper Kalkenbergi (1+0+0+1) 30,5 ja samuti veatult tiirud läbinud rootslast Henning Sjökvisti 37,1 sekundiga.

Eesti meestel tabeli esimesse poolde asja polnud. Frederik Välbe (1+1+0+1) kaotas ligi kaheksa ja pool minutit ja sai 82. koha, Yaroslav Neverov oli lausa kaheksa möödalasu juures (3+1+3+1; +9.05) 88., Rasmus Tiislär (1+1+2+1) kaotas üheksa ja pool minutit ja oli 93. ning tõusvas joones lasknud Mehis Udam (3+2+1+0) sai ligi kümneminutilise kaotuse juures 97. koha.