U-20 jäähokikoondis teenis MM-il esimese võidu

Jäähoki
Eesti U-20 jäähokikoondis
Eesti U-20 jäähokikoondis Autor/allikas: IIHF
Jäähoki

Eesti U-20 vanuseklassi jäähokikoondis teenis U-20 I divisjoni B-grupi MM-i kolmandas kohtumises oma esimese võidu, kui Leedu alistati tulemusega 4:1.

Eesti asus mängu juhtima avakolmandiku keskpaigas, kui täpselt realiseeris oma võimaluse Demid Morozov. Rohkem väravaid avaperioodil ei löödud. Teine kolmandik möödus võitluslikult, kuid väravateta.

Viimase kolmandiku alguses Leedu viigistas, kuid viis minutit hiljem taastas Eesti eduseisu Tristan Kookma, kes mängis üle Leedu väravavahi ja tegi seisuks 2:1. Kui mängida jäi kümme minutit, suurendas David Timofejev Eesti eduseisu juba 3:1 peale.

Leedu proovis lõpuhetkedel mängu päästa ja vahetas väravavahi kuuenda väljakumängija vastu, kuid see ei toonud tulemust. Eesti kapten Timofejev vormistas tühja võrku lõppseisu 4:1.

Eesti väravavaht Simon Sildre tõrjus kohtumises 22 vastaste pealeviset, neljapäevase mängu parimaks valiti kahe värava autor David Timofejev.

Eesti U-20 koondis peab järgmise mängu Poola vastu laupäeval, 13. detsembril kell 13.00.

Toimetaja: Anders Nõmm

