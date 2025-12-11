X!

Neidude jalgpallikoondis hakkab A-tasandile naasmist jahtima San Marinos

Jalgpall
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Neljapäeval Šveitsis Nyonis toimunud EM-valikturniiri teise ringi loosimisel sai Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis neljaliikmelises B-alagrupis vastasteks Sloveenia, Küprose ja San Marino.

Eesti võistles oktoobrikuus peetud esimeses ringis A-tugevusliigas, ent teiseks ringiks langeti B-liigasse. Eesootavatest vastastest on Küprosega selles vanuseklassis kohtutud B-liigas nii tänavu kevadel kui ka möödunud sügisel – mõlemast mängust väljus Eesti võitjana. Sloveeniaga mindi vastamisi viimati 2019. aastal, mil vastane teenis kindla võidu, San Marinoga ei ole Eesti selles vanuseklassis varem kohtunud.

Eesti alagrupi võõrustaja on San Marino ning mängupäevad on planeeritud 27. veebruarile ning 2. ja 5. märtsile.

B-liigas on võistlustules 24 koondist, kes võistlevad EM-valikturniiri uueks hooajaks A-liigasse tõusmise nimel. Astme võrra kõrgemale tõusevad kõik alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.

2025/26 finaalturniiril mängitakse 27. juunist 10. juulini Bosnia ja Hertsegoviinas. Lisaks võõrustajariigile pääseb finaalturniirile seitse A-liiga grupivõitjat.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:23

Neidude jalgpallikoondis hakkab A-tasandile naasmist jahtima San Marinos

15:41

Eesti naiste jalgpallikoondis pole maailma edetabelis enam Baltikumi parim

13:02

Saudid hoiavad Salahil silma peal

11:51

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

10.12

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

10.12

Frank Liivak jätkab Levadia ridades

10.12

Inglismaa leidis kontrollmängude vastased maailma 20 parema seast

10.12

Infantino tegevus kaevati FIFA eetikakomisjoni

10.12

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

sport.err.ee uudised

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

20:37

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

19:58

Eesti andis MM-il Poolale südika lahingu, aga jääb mängima 11. koha peale

19:21

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

18:11

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

17:30

U-20 jäähokikoondis teenis MM-il esimese võidu

16:58

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja avaetapp Võrus

16:23

Neidude jalgpallikoondis hakkab A-tasandile naasmist jahtima San Marinos

15:41

Eesti naiste jalgpallikoondis pole maailma edetabelis enam Baltikumi parim

15:02

Mella sai võõrsil Tabasalust jagu

13:53

Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

13:02

Saudid hoiavad Salahil silma peal

12:25

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

11:51

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

loetumad

08:33

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

10.12

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

10.12

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11:51

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo