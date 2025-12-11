Neidude jalgpallikoondis hakkab A-tasandile naasmist jahtima San Marinos

Eesti võistles oktoobrikuus peetud esimeses ringis A-tugevusliigas, ent teiseks ringiks langeti B-liigasse. Eesootavatest vastastest on Küprosega selles vanuseklassis kohtutud B-liigas nii tänavu kevadel kui ka möödunud sügisel – mõlemast mängust väljus Eesti võitjana. Sloveeniaga mindi vastamisi viimati 2019. aastal, mil vastane teenis kindla võidu, San Marinoga ei ole Eesti selles vanuseklassis varem kohtunud.

Eesti alagrupi võõrustaja on San Marino ning mängupäevad on planeeritud 27. veebruarile ning 2. ja 5. märtsile.

B-liigas on võistlustules 24 koondist, kes võistlevad EM-valikturniiri uueks hooajaks A-liigasse tõusmise nimel. Astme võrra kõrgemale tõusevad kõik alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.

2025/26 finaalturniiril mängitakse 27. juunist 10. juulini Bosnia ja Hertsegoviinas. Lisaks võõrustajariigile pääseb finaalturniirile seitse A-liiga grupivõitjat.