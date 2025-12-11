X!

Eesti naiste jalgpallikoondis pole maailma edetabelis enam Baltikumi parim

Eesti naiste jalgpallikoondis mängus Kosovo vastu.
Eesti naiste jalgpallikoondis mängus Kosovo vastu. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti naiste jalgpallikoondis langes FIFA maailma edetabelis Leedu seljataha ning ei ole enam Baltikumi parim naiskond.

Sel sügisel kaotas Eesti naiskond kuivalt omavahelised mängud teistele Baltimaadele, jäädes naiste Balti turniiri poolfinaalis 0:1 alla Lätile ja sõprusmatšis 0:2 Leedule. Need tulemused kajastuvad ka neljapäeval avaldatud värskes maailma edetabelis. Leedu asub endiselt 103. positsioonil, Eesti langes 104. kohale ja Läti tõusis 107. pügalale, vahendab Soccernet.ee.

Naiste maailma edetabeli esikümne moodustavad paremusjärjekorras Hispaania, USA, Saksamaa (+2), Inglismaa, Rootsi (-2), Brasiilia (+1), Prantsusmaa (-1), Jaapan, Põhja-Korea (+1) ja Kanada (-1).

Toimetaja: Henrik Laever

