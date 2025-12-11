X!

Mella sai võõrsil Tabasalust jagu

Käsipall
KPK Mella/Tallinna SK
KPK Mella/Tallinna SK Autor/allikas: Joonas Kuuskla/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Eesti naiste käsipalli meistriliigas sai Käsipalliklubi Mella võõrsil jagu HC Tabasalust 33:28 (18:10).

Tabasalu kooli spordihoones toimunud mäng algas tasavägiselt, kuid esimese poolaja keskpaigaks oli Mella saavutanud Tabasalu ees neljaväravalise eduseisu ning jätkas eduseisu suurendamist poolaja lõpuni, mil tablool oli seis 18:10.

Teisel poolajal jätkas Mella sealt, kust esimese poolaja lõpus pooleli jäeti. 37. minutiks oli Mella saavutanud kümneväravalise eduseisu, mida suudeti vähese kõikumisega hoida mängu 50. minutini. Viimase kümne minutiga vähendas Tabasalu kaotusseisu viieväravaliseks.

Valeria Eller-Taavet viskas võitjate parimana üheksa väravat ja Anastassia Volkova lisas seitse tabamust. Tabasalu edukaim oli seitsme väravaga Elle-Liis Liivas.

Tabasalu mängija Cristlin Kuldmaa hinnangul oli takistuseks see, et mänguks ei oldud valmis, millele võis kaasa aidata kuuajaline võistluspaus. "Tekkisid rünnakus kiired ja kehvad otsused ning kaitses puudus meie tavapärane agressiivsus," sõnas Kuldmaa.

Järgmised kohtumised naiste meistriliigas:

14.01.2026 Käsipalliklubi Mella vs SK Tapa/Tapa valla Spordikool
15.01.2026 Mistra vs HC Tabasalu
21.01.2026 HC Tabasalu vs SK Tapa/Tapa valla Spordikool

Toimetaja: Henrik Laever

