Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

36-aastane Roglic teenis eelmisel aastal oma neljanda Vuelta üldvõidu ja tõusis selles arvestuses esikohta jagama hispaanlase Roberto Herasega.

Tour de France'il on sloveen olnud kõige lähemal üldvõidule 2020. aastal, kui lõpetas kokkuvõttes kaasmaalase Tadej Pogacari järel teisena. Tänavu leppis Roglic Tour de France'il kaheksanda kohaga.

Kolmapäeval kinnitas Roglici meeskond Red Bull-Bora-Hansgrohe, et järgmise aasta Tour'il on tiimi liidrite rollis belglane Remco Evenepoel ja sakslane Florian Lipowitz.

Roglic ütles ajakirjanikele, et soovib Tour'il sõita, kuid mõistlikum on osaleda Vueltal, kus näeb endal suuremaid võiduvõimalusi.

"Kui ma saaksin valida ühe sõidu, mida võita, siis valiksin kindlasti Tour'i. See ei ole mingi saladus. Aga nagu olen varem öelnud, reaalsus on tihtilugu teine. Kui minult otse küsida, kumba ma eelistaksin – kas olla Tour'il teine või võita Vuelta –siis minu jaoks on vastus ilmselge: mina valiksin Vuelta võidu," selgitas ta.

Roglic on Vueltal teeninud 15 etapivõitu ja tulnud üldvõitjaks aastatel 2019, 2020, 2021 ja 2024. Tour'il on ta saavutanud kolm etapivõitu, millest viimane pärineb 2020. aastast.

Lisaks neljale Vuelta üldvõidule on Roglic tulnud korra ka kolmanda suurtuuri ehk Giro üldvõitjaks (2023).

Järgmise aasta Tour toimub 4.-26. juulini. Vuelta algab kuu aega hiljem ehk 22. augustil.