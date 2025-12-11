Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

Eelmise kahe kohtumisega koguni 13 väravat sisse lasknud Blackhawks hoidis läinud ööl oma värava puutumatuna, kui kodujääl alistati New York Rangers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Kodumeeskonna vedas võiduni Connor Bedard, kes avas oma väravaarve teisel perioodil ja tegi viimasel perioodil eeltöö Tyler Bertuzzi tabamusele.

20-aastase Bedardi arvel on nüüd 42 resultatiivsuspunkti (19+23), millega hoiab liiga arvestuses Nathan MacKinnoni (51), Connor McDavidi (44) ja Macklin Celebrini (43) järel neljandat kohta.

Võitu andis olulise panuse ka väravavaht Spencer Knight, kes sooritas hooaja teise ja oma karjääri seitsmenda nullimängu, tõrjudes 21 vastaste pealeviset.

13. võidu teeninud Blackhawks tõusis läänekonverentsis seitsmendale kohale (32 punkti). Rangers paikneb idakonverentsis 10. tabelireal (34 p).

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Los Angeles Kings 3:2 (la.)

Utah Mammoth - Florida Panthers 3:4

Calgary Flames - Detroit Red Wings 3:4