NBA rekordit korranud Thunder pääses karikaturniiril poolfinaali

Shai Gilgeous-Alexander (palliga).
Shai Gilgeous-Alexander (palliga). Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpalliliigas NBA jõudsid läinud ööl hooajasisesel karikaturniiril poolfinaali Oklahoma City Thunder ja San Antonio Spurs.

Läänekonverentsis esimesena asetatud Thunder purustas koduväljakul Phoenix Sunsi 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17). Sunsi jaoks oli tegu klubi ajaloo suurima kaotusega. Senine tippmark pärines 2017/18 hooajast, kui kaotati 48 punktiga nii Portland Trail Blazersile kui ka San Antonio Spursile.

Thunderi mänguvankrit vedas Shai Gilgeous-Alexander, kelle arvele kogunes 28 punkti ja kaheksa tulemuslikku söötu. Chet Holmgren lisas omalt poolt 24 silma, kaheksa lauapalli ja kolm viskeblokeeringut. Dillon Brooks viskas Sunsi parimana 16 punkti.

Thunder teenis ühe kaotuse kõrvale 24. võidu ja kordas ühtlasi NBA rekordit – vaid korra varem on NBA-s klubi alustanud hooaega sama edukalt (24-1), kui 2015/16 hooajal sai sellega hakkama Golden State Warriors.

Thunder läheb poolfinaalis vastamisi kolmandana asetatud San Antonio Spursiga, kes sai võõras saalis Los Angeles Lakersist jagu tulemusega 132:119 (39:30, 31:28, 34:29, 28:32).

Victor Wembanyama puudumisel vedas Spursi rünnakul Stephon Castle, kes viskas teisel poolajal 21 punkti ning lõpetas kohtumise 30 punkti, 10 lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga. De'Aaron Fox toetas 20 punktiga.

Luka Doncic tõi Lakersi kasuks 35 punkti ning LeBron James oli lähedal kolmikduublile, kogudes 19 punkti, 15 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu.

Poolfinaalid toimuvad 13. detsembril. Idakonverentsi poolfinaalis kohtuvad Orlando Magic ja New York Knicks.

Toimetaja: Henrik Laever

