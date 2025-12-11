X!

Kehra alistas meistriliigas Viimsi

Kehra (sinises) alistas HC Viimsi.
Kehra (sinises) alistas HC Viimsi. Autor/allikas: Joonas Kuuskla/HC Kehra
Eesti meeste käsipalli meistriliigas sai HC Kehra Horizon Pulp&Paper võõrsil jagu HC Viimsi/Alexelast.

Mäng algas võrdselt ning 10. minutil tõi Indrek Normak Kehra poolelt tabloole viiginumbrid 7:7. Seejärel suutsid külalised väikese initsiatiivi haarata ning kümme minutit hiljem juhiti juba 15:11. Jaan Pirk viskas Horizoni poolelt esimesel poolajal eksimatult kaheksa tabamust ning tema meeskond läks väikesele pausile 19:15 eduseisus.

Viimsil võttis teise poolaja alguses kuus minutit, et oma skooriarve avada ning külalised kasutasid selle oskuslikult ära, juhtides perioodi keskpaigaks juba 30:21. Mängu lõpp oli Kehra jaoks juba vormistamise küsimus ning ohtlikuks võõrustajad enam neile ei saanud. Horizon võttis 37:28 võidu.

Viimsi poolelt viskas Keret Kippari kuus, Jasper Arnover neli ning Hugo Liiv, Gregor Jaanus ja Harald Aas said kirja kolm väravat. Jaan Pirk oli Kehra resultatiivseim kaheksa tabamusega. Karl Kõverik ja Indrek Normak said kirja viis väravat.

Kehra tõusis tabelis Viljandiga kolmandat kohta jagama. Omavaheliste kohtumiste seis annab hetkel edu Horizonile. Neljapäeval võõrustab Kaitseväe meeskond Tapal värskelt karikavõitjaks tulnud Põlva Servitit.

Tabeliseis: 1. Serviti (13 punkti), 2. Mistra (13), 3. Kehra/Horizon (8), 4. Viljandi (8), 5. Tapa/Kaitsevägi (5), 6. Viimsi/Alexela (1).

Toimetaja: Henrik Laever

