City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

Madridi Real läks suurejoonelises duellis Manchester City vastu juhtima, aga Inglismaa klubi vastas võimsalt ja teenis võõrsil vägeva võidu. Londoni Arsenali suurepärane hooaeg jalgpalli Meistrite liigas sai kolmapäeval jätku, kui võõrsil löödi Club Brugge'le kolm vastuseta väravat.

Ainsa klubina tänavu Meistrite liigas kõik kohtumised võitnud Londoni Arsenal sai lustida ka kolmapäeva õhtul, kui Noni Madueke lõi võõrsil Club Brugge vastu 25. ja 47. minutil värava. Esimene värav tuli imelise kauglöögiga, teine tabamus tuli peaga, kui Madueke vastase kastis tahaposti üksinda jäeti.

Gabriel Martinelli pani võidule veel ühe kauni kauglöögiga punkti, kui brasiillane 56. minutil Arsenali kolmega juhtima viis. Londoni meeskond on võitnud kõik kuus mängu ja jätkab 18 punktiga üksinda esikohal, kokku on nad löönud 17 väravat ja lubanud enda väravasse vaid ühe palli.

Madridi Real läks kodupubliku ees hiiglaste duelli juhtima 28. minutil, kui Rodrygo vasturünnaku lõpetuseks palli Manchester City väravavõrku toimetas. Inglismaa klubi leidis aga vastuse ning 35. minutil viigistas Nico O'Reilly seisu ja 43. minutil anti Cityle penalti, mille realiseeris ei keegi muu kui Erling Haaland.

Mõlemal meeskonnal oli teisel poolajal võimalusi – eriti võõrustajal – kuid väravalisa ei sündinudki ja City teenis võõrsil 2:1 võidu.

Neli võitu ja ühe viigi saanud City jätkab 13 punktiga neljandal tabelireal, nendega samal pulgal on Pariisi Saint-Germain, kes pidi kolmapäeval võõrsil Bilbao Athleticu vastu leppima väravateta viigiga. Teisel real jätkab Müncheni Bayern (15 p), kes on kogunud viis võitu ja ühe kaotuse.

Esimesed viis mängu kaotanud Amsterdami Ajax avas viimase tiimina punktiarve, kui jäi võõrsil Qarabagi 47. minutil vastu 1:2 kaotusseisu, aga lõi normaalaja viimase 11 minutiga kolm väravat ja vormistas 4:2 võidu.

Teised tulemused:

Villarreal - Kopenhaagen 2:3

Juventus - Pafos 2:0

Dortmund - Bodö/Glimt 2:2

Leverkusen - Newcastle 2:2

Benfica - Napoli 2:0