X!

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

Jalgpall
Manchester City mängijad Erling Haalandi (keskel) väravat tähistamas
Manchester City mängijad Erling Haalandi (keskel) väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Madridi Real läks suurejoonelises duellis Manchester City vastu juhtima, aga Inglismaa klubi vastas võimsalt ja teenis võõrsil vägeva võidu. Londoni Arsenali suurepärane hooaeg jalgpalli Meistrite liigas sai kolmapäeval jätku, kui võõrsil löödi Club Brugge'le kolm vastuseta väravat.

Ainsa klubina tänavu Meistrite liigas kõik kohtumised võitnud Londoni Arsenal sai lustida ka kolmapäeva õhtul, kui Noni Madueke lõi võõrsil Club Brugge vastu 25. ja 47. minutil värava. Esimene värav tuli imelise kauglöögiga, teine tabamus tuli peaga, kui Madueke vastase kastis tahaposti üksinda jäeti.

Gabriel Martinelli pani võidule veel ühe kauni kauglöögiga punkti, kui brasiillane 56. minutil Arsenali kolmega juhtima viis. Londoni meeskond on võitnud kõik kuus mängu ja jätkab 18 punktiga üksinda esikohal, kokku on nad löönud 17 väravat ja lubanud enda väravasse vaid ühe palli.

Madridi Real läks kodupubliku ees hiiglaste duelli juhtima 28. minutil, kui Rodrygo vasturünnaku lõpetuseks palli Manchester City väravavõrku toimetas. Inglismaa klubi leidis aga vastuse ning 35. minutil viigistas Nico O'Reilly seisu ja 43. minutil anti Cityle penalti, mille realiseeris ei keegi muu kui Erling Haaland.

Mõlemal meeskonnal oli teisel poolajal võimalusi – eriti võõrustajal – kuid väravalisa ei sündinudki ja City teenis võõrsil 2:1 võidu.

Neli võitu ja ühe viigi saanud City jätkab 13 punktiga neljandal tabelireal, nendega samal pulgal on Pariisi Saint-Germain, kes pidi kolmapäeval võõrsil Bilbao Athleticu vastu leppima väravateta viigiga. Teisel real jätkab Müncheni Bayern (15 p), kes on kogunud viis võitu ja ühe kaotuse.

Esimesed viis mängu kaotanud Amsterdami Ajax avas viimase tiimina punktiarve, kui jäi võõrsil Qarabagi 47. minutil vastu 1:2 kaotusseisu, aga lõi normaalaja viimase 11 minutiga kolm väravat ja vormistas 4:2 võidu.

Teised tulemused:
Villarreal - Kopenhaagen 2:3
Juventus - Pafos 2:0
Dortmund - Bodö/Glimt 2:2
Leverkusen - Newcastle 2:2
Benfica - Napoli 2:0

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

10.12

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

10.12

Frank Liivak jätkab Levadia ridades

10.12

Inglismaa leidis kontrollmängude vastased maailma 20 parema seast

10.12

Infantino tegevus kaevati FIFA eetikakomisjoni

10.12

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Viimsi JK kaaspeatreeneriteks saavad Oper ja Salm

09.12

Surve all Alonso: jalgpallis võib kõik väga kiiresti muutuda

09.12

Paskotši koduklubi peatreener liitus liigarivaaliga

09.12

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

sport.err.ee uudised

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

10:47

Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka

10:16

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

09:45

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

09:07

NBA rekordit korranud Thunder pääses karikaturniiril poolfinaali

08:33

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

08:05

Kehra alistas meistriliigas Viimsi

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

10.12

Alev loodab Davosis edasiminekut: olümpiani on piisavalt aega

10.12

ETV spordisaade, 10. detsember

10.12

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

10.12

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

10.12

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

10.12

Tartu Bigbank alustas eurosarjas Saksamaa klubi vastu võidukalt

10.12

TalTech sai kodupubliku ees Ogrest jagu, Viimsi ei saanud Valmierale vastu Uuendatud

10.12

Vibulaskmise sisekarikavõistlustel püstitati mitu Eesti rekordit

10.12

NFL-i tiim tõi 44-aastase vanaisa oma hooaega päästma

10.12

WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

10.12

Rahvusvaheline autoliit kinnitas nõuded autoralli MM-sarja võistkondadele

loetumad

10.12

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

10.12

Rovanperä avapäev vormeliroolis läks lörri

10.12

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

10.12

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

10.12

Paul Aron näitas F1 testipäeval teist tulemust

10.12

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

08:33

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

10.12

NBA karikavõistlustel selgus esimese poolfinaali koosseis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo