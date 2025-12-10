Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

Kui Viimsi/Tallinna Ülikool kindlustas finaalkoha teisipäeval, siis kolmapäeval pidasid poolfinaali kordusmängu avavaatuses kolm-null võidu saavutanud Rae Spordikool/VIASTON ja kuuekordne karikavõitja TalTech/Nordaid, vahendab Volley.ee.

Napilt üle tunni kestnud korduskohtumises ei olnud võõrsil mänginud TalTechil Rae naiskonnale midagi vastu panna, kui geimides 20 punkti piiri ei ületatud ja tunnistati võõrustajate 3:0 (25:13, 25:17, 25:14) paremust.

Kuna Rae esindus kindlustas teise geimi võiduga edasipääsu, tegi võitjate poolel kogu kohtumise kaasa vaid Triinu Lamp. Avageimis seitsme punktiga säranud Kristel Allorg panustas võitu 11 punkti ja näitas pluss kaheksaga vastasseisu parimat kasutegurit. Triinu Lamp ja Nette Peit lisasid kaheksa ja Liis Kiviloo seitse punkti. TalTechi resultatiivseimaks kerkis Rebecca Pent, kelle arvele kogunes üheksa punkti. Pluss-miinus arvestuses jäi Pent viiega miinusesse.

Võitjad olid selgelt paremad blokis, kus koguti TalTechi nelja punkti vastu 14 punkti ja serviässade arvestuses, kus jäädi peale punktidega 11:3. Rae lahendas rünnakuid 45-protsendiliselt, TalTech 31-protsendilise eduga.

21. detsembril Unibet Arenal peetavas finaalis püüab Rae Spordikool/VIASTON teist järjestikust karikavõitu. Viimsi/Tallinna Ülikooli eelmine finaalkoht pärineb 2017. aastast ja viimane karikavõit 20 aasta tagusest ajast, kui esikoha võttis TLÜ/Cartini.