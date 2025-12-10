TalTech sai kodupubliku ees Ogrest jagu, Viimsi ei saanud Valmierale vastu

TalTech asus enam kui 600 pealtvaataja ees koheselt juhtima ja jõudis teisel veerandil ka üheksapunktilise eduni, kuid Ogre vastas sellele 20:4 spurdiga ja haaras ise ohjadest. Poolajapausile mindi külaliste 44:39 eduseisul, aga TalTech läks veerandi keskel taas viiega peale. Ogre leidis aga taaskord vastuse ning jõudis kolmanda veerandi lõpus veel kuue punktiga juhtima, aga otsustav veerand kuulus siiski võõrustajale.

TalTech läks viis minutit enne mängu lõppu kuuega juhtima, lubas siis vastasel visata seitse punkti järjest, kuid skooris siis ise kuus vastuseta punkti ning realiseeris lõpusireeni kõlades 80:77 (20:15, 19:29, 19:18, 22:15) võidu.

Mängujuht Siim-Markus Post viskas 18 punkti, jagas kümme resultatiivset söötu, haaras viis lauapalli ja võttis kahel korral vastastelt palli. Kapten Oliver Metsalu lisas 13 punkti ja kaheksa lauda, kahekohalise punktisummani jõudsid veel 11 silma visanud Kaarel Välb ja Taavi Jurkatamm, kes tegi 11 lauapalliga kaksikduubli. Üleplatsimees oli aga Ogre suur äär Justin Ndjock-Todjare, kes kogus 19 punkti.

Ogre oli palliga äärmiselt lohakas ning mängu lõpuks kogunes külalistel 18 pallikaotust, TalTech kaotas palli seitse korda, aga teenis pallikaotustelt vastasest vaid kuus punkti enam (17:11). Lisaks võitis võõrustaja lauavõitluse 39:30.

TalTech pidi eelmisel nädalavahetusel leppima Riia Zelli 31-punktilise üleolekuga, aga oli enne seda võitnud kolm järjestikust mängu. TalTech (7-5) jätkab liigatabelis seitsmendal real, kaheksas ongi Ogre (5-8).

Kolmapäeval käis väljakul ka Viimsi KK, kes jäi juba avaveerandil Valmiera vastu tagaajaja rolli ning pidi koduväljakul tunnistama Läti klubi paremust tulemusega 99:69 (20:12, 27:15, 24:28, 28:14). Viimsi parim oli 20 punkti ja kuus lauapalli kogunud Kevin Jurell Baker, Valmiera poolelt jõudis kahekohalise punktisummani kuus mängijat, resultatiivseim oli 18 silma visanud Davis Ozers.

Viimsi on võitnud sel hooajal kaks mängu ja kaotanud kümme. Keila KK on sama tulemusega, kuid Läti Ülikool pole 11 mänguga veel võiduarvet avanud. Valmiera sai kolme kaotuse kõrvale kirja üheksanda võidu ning asetseb neljandal kohal.