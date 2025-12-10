Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

Liigade parimad mängijad valitakse traditsiooniliselt meeskondade peatreenerite hääletuse teel, kes nimetasid oma esikolmiku: esikoht teenis kolm, teine koht kaks ja kolmas koht ühe punkti. Hääletada ei saanud oma võistkonna mängijate poolt.

A. Le Coq Premium liiga parima mängija valimisel pääsesid esikolmikusse: Mihkel Ainsalu (Tallinna FCI Levadia), Rasmus Peetson (Tallinna FCI Levadia) ja Rauno Sappinen (Tallinna FC Flora).

Hääletusel kogusid punkte ka (tähestikulises järjekorras): Guilherme (Nõmme Kalju FC), Karel Eerme (Harju JK Laagri), Pierre Landry Kabore (JK Narva Trans), Martin Miller (Paide Linnameeskond), Mattias Männilaan (Nõmme Kalju FC), Marten-Chris Paalberg (Pärnu JK Vaprus), Joao Pedro (Tallinna FCI Levadia), Markus Poom (Tallinna FC Flora), Michael Schjönning-Larsen (Tallinna FCI Levadia) ja Rommi Siht (Nõmme Kalju FC).

Lisaks tunnustatakse galal A. Le Coq Premium liiga parimat väravavahti, kaitsjat, poolkaitsjat, ründajat ja alla 21-aastast mängijat, kes selguvad traditsiooniliselt peatreenerite hääletuse teel. Eriauhinnaga tunnustatakse ka parimat väravalööjat, söötjat, resultatiivseimat mängijat, aasta ilusaimat väravat, aasta publikuklubi, parimat mängukorraldust ja aasta emotsiooni.

Jalgpalligala toimub pühapäeval, kõigepealt tõmmatakse joon alla ka noorte hooajale ning autasustatakse esiliigade, II liiga, madalamate liigade, rahvajalgpalli ja rannajalgpalli parimaid, aktiivsemaid kohtunikke ning mitmeid teisi.