Frank Liivak jätkab Levadia ridades

Tallinna FCI Levadia ääremängija Frank Liivak pikendas klubiga lepingut ja jätkab meeskonnas ka järgmisel hooajal.

29-aastane jalgpallur liitus esimest korda Levadiaga 2021. aastal, mängis kaks järgnevat aastat Iirimaal, aga naasis siis kodumaale ja alustab peagi ettevalmistust kolmandaks järjestikuseks hooajaks.

"Mul on hea meel jätkata oma teekonda Levadia ridades. Ootan suure elevusega uut hooaega — aeg on tuua karikad taas FCI Levadia kappi!" sõnas ta kommentaariks.

Tänavu oli Liivakul kanda peamiselt vahetusmehe roll, kuid ta sai Premium liigas kirja 20 kohtumist ja neli resultatiivset söötu. Lisandus veel kahe mängu peale 24 minutit Meistrite liiga eelringis.

Liivak on kroonitud neli korda Eesti meistriks: kaks korda Flora ja kaks korda Levadiaga. Lisaks on ta võitnud kolmel korral karika: korra Flora ja kaks korda Levadiaga.