Inglismaa leidis kontrollmängude vastased maailma 20 parema seast

Inglismaa jalgpallikoondis mängib maailmameistrivõistluste finaalturniiril eel märtsis kaks sõpruskohtumist, kus vastasteks on Uruguay ja Jaapan.

Pärast maailmameistrivõistluste finaalturniiri alagruppide loosimist sõnas Inglismaa peatreener Thomas Tuchel, et kuna vastaseks ei tulnud Lõuna-Ameerika ega Aasia võistkondi, eelistaks ta teisi vastaseid.

Kuid mängud olid juba kinnitatud ja selle järgi kohtub Inglismaa 27. märtsil kodusel Wembley staadionil maailma edetabelis 16. kohal oleva Uruguayga ja kolm päeva hiljem samas paigas 18. kohal asuva Jaapaniga.

"Meil on väga hea meel, et need kaks mängu kinnitatud ja meie maailmameistrivõistluste aasta hakkab kuju võtma," sõnas Tuchel Inglismaa jalgpalliliidu teate vahendusel.

"Tahtsime mängida kahe maailma 20 parema hulka kuuluva meeskonnaga, aga ka katsetada end meeskondade vastu väljaspoolt Euroopat."

Viimase kümne aasta jooksul pole Inglismaa kummagi koondisega mänginud. 2014. aasta MM-finaalturniiri alagrupis saadi Uruguaylt 1:2 kaotus. Jaapaniga mindi viimati vastamisi 2010. aastal.

Lisaks nendele kohtumistele peab Inglismaa koondis ilmselt mais juba vahetult enne turniiri Ameerika Ühendriikide pinnal veel kaks kontrollkohtumist.

Põhja-Ameerikas toimuva turniiri L-alagrupis on Inglismaa vastamisi Horvaatia, Ghana ja Panamaga. Esimene mäng toimub 17. juunil Dallases Horvaatiaga.