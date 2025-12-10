MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

31-aastane Preuss haigestus hooaja avaetapil Östersundis grippi ja koroonaviirusesse ning tegi kaasa teatesõidus ja individuaaldistantsil, aga sprindiks enam starti ei läinud. Kuigi esialgu arvati Preuss teise etapi koosseisu, jääb sakslanna koos teise koondislase Selina Grotianiga siiski kõrvale.

"Kahjuks ei saanud nad Hochfilzeniks piisavalt terveks," kommenteeris Saksamaa koondise juht Felix Bitterling ühismeedias. "Otsus langetati ühiselt arstide ja treeneritega."

"Nüüd on eesmärk keskenduda täielikult Le Grand Bornandi MK-etapiks, et taastada enne jõulupausi tunnetus ja enesekindlus."

Hochfilzeni MK-etapp algab reedel, 12. detsembril meeste ja naiste sprindisõitudega. Laupäeval ja pühapäeval on kavas jälitussõidud ja teatesõidud.