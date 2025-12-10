X!

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

Jäähoki
Beckett Sennecke ja Arturs Šilovs
Beckett Sennecke ja Arturs Šilovs Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Anaheim Ducks tuli jäähokiliigas NHL sõna otseses mõttes viimasel hetkel rongi alt välja ja alistas võõrsil Pittsburgh Penguinsi 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Normaalaja lõpus oli Anaheim 2:3 taga ja pealegi arvulises vähemuses, kuid Beckett Sennecke suutis sellegipoolest 0,1 sekundit enne sireeni litri väravasse toimetada. Seejuures leidis mänguvahend tee lätlase Arturs Šilovsi puuri Pittsburghi kaitsja Erik Karlssoni käe kaudu.

Lisaaeg tulemust ei toonud, aga järgnenud karistusvisete seerias oli parem Anaheim. Kui nende soomlasest väravavaht Ville Husso tõrjus kolme vastase sooritused, siis Leo Carlsson (Anaheim) viskas veel ühe litri Šilovsi selja taha.

Normaalaja viimastel sekunditel pääses ka Edmonton Oilers, sest Connor McDavid viskas sekund-paar enne lõppu seisuks 3:3, kuid vaid 33 sekundit pärast lisaaja algust tõi Alex Tuch siiski võidu Buffalo Sabresile.

Kaotusega pidi väljakult lahkuma ka liiga liidermeeskond Colorado Avalanche, kes jäi võõrsil karistusvisete järel alla Nashville Predatorsile 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Tulemused: Montreal - Tampa Bay 1:6, Ottawa - New Jersey 3:4, NY Islanders - Las Vegas 5:4 kv, Philadelphia - San Jose 4:1, Pittsburgh - Anaheim 3:4 kv, Carolina - Columbus 4:1, St. Louis - Boston 2:5, Winnipeg - Dallas 3:4, Edmonton - Buffalo 3:4 la, Nashville - Colorado 4:3 kv.

Toimetaja: Siim Boikov

