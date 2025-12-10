Keila KK sai Eesti-Läti liigas võõrsilvõidu

Keila juhtis kohtumist alates esimese veerandaja keskpaigast kuni lõpuni kindlalt ja meeskonna kõige resultatiivsemaks kerkis 36 punkti visanud leegionär Quion Burns.

Jeremiah Paige panustas 21 ja Issa Muhammad 16 punktiga. Patrik Peemot lisas kaheksa ja Ralf Sats seitse tulemuslikku söötu. Brody Fox viskas kaotajate kasuks 25 silma.

See tähendas, et Keila sai kümne kaotuse kõrvale teise võidu. Eelnevalt oli Keila saanud kohalikus derbis jagu ka Keila Coolbetist. Läti Ülikool on aga kaotanud kõik 11 sel hooajal peetud mängu.

Kolmapäeva õhtul lähevad omavahel vastamisi TalTech/Alexela - BK Ogre ja Viimsi - Valmiera Glass Via.