NBA karikavõistlustel selgus esimese poolfinaali koosseis

Korvpalliliiga NBA hooaja keskel toimuvate NBA karikavõistluste poolfinaali pääsesid kahe esimese meeskonnana Orlando Magic ja New York Knicks.

Idakonverentsis esimese asetuse teeninud Orlando oli kodus parem Miami Heatist 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25).

Seejuures alustas Miami mängu koguni 15:0 spurdiga, aga esimese poolaja lõpuks sai Orlando vastase kätte. Kolmandal perioodil hakkas vaekauss kodumeeskonnale kalduma ja viimasel veerandil Miamil end enam üllatada ei lastud.

Suurimad teened Orlando võidus olid Desmond Bane'il, kes viskas 37 punkti. Jalen Suggs toetas teda 20 silmaga. Miami kasuks tõi Norman Powell 21 ja Tyler Herro 20 punkti.

Poolfinaalis läheb Orlando vastamisi New York Knicksiga, kes oli võõrsil parem Toronto Raptorsist 117:101 (35:39, 34:13, 25:27, 23:22).

Jalen Brunson tõi võitjate kasuks 35 punkti, Josh Hart lisas 21 silma. Toronto skoori eest hoolitses enim Brandon Ingram (31 punkti), Jamal Shead jagas 18 punkti kõrval kaheksa tulemuslikku söötu.

Kolmapäeval kohtuvad läänekonverentsi veerandfinaalides Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns ja Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs.

Poolfinaalid (13. detsembril) ja finaal (16. detsembril) peetakse Las Vegases.